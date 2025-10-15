我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市松山區昨（14）日晚間發生一起性侵未遂案件，一名59歲徐姓男子涉嫌在吸食強力膠後，尾隨外出倒垃圾的女子並企圖猥褻。女子及時呼救，民眾與機車騎士上前制止，警方到場將嫌犯逮捕，依強制猥褻、公然猥褻與性騷擾防治法等罪嫌送辦。根據警方調查，徐男疑似吸食強力膠後神智不清，從背後抓住女子手腕，女子立即呼救後，民眾協助制止。警方確認女子並無明顯外傷，案件已移送北檢偵辦，並表示將加強該區夜間巡邏及可疑人員盤查。對此，台北市議員參選人郭凡表示，這起事件顯示治安熱區監控仍有待加強。他呼籲市府應立即檢討並完善電子監控系統，補齊街頭死角，並強化社區巡守隊的訓練與應變能力。同時，他建議警方與里民建立即時通報及巡邏機制，確保民眾安全。郭凡表示，受害者在事件後需要妥善的保護與心理支持，並呼籲媒體與社群輿論應避免造成二度傷害。他強調，保障被害人尊嚴是建立安全社會的重要基礎。