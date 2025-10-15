我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌，近來捲入狗仔等爭議，今天(15日)在立院受訪時，突然對媒體說「我很討厭我走路時，有人拿手機一直對著我的臉！」，政治工作者周軒表示，本來黃國昌要受訪，後來沒有現身，後續透過助理表示不受訪。有一名記者為了取得平衡回應，剛好遇見黃國昌，便拿起手機要詢問回應，竟遭黃國昌怒嗆「騷擾」。這名遭黃國昌嗆聲的記者，本來是要向黃國昌詢問，關於國安局長蔡明彥受訪時，提到境外影片介入台灣選舉的回應。周軒在臉書發文，後續黃國昌表示願意受訪，但在地圖區沒有看到攝影記者，所以他掉頭離去前往財政委員會質詢，直到他再次質詢完後，攝影及記者已等候多時，他才停下接受聯訪，首先強調「你們溝通好就好，因為我很討厭我走路時，有人拿手機一直對著我的臉。」訪問接近尾聲時，黃國昌還開酸現場媒體，「還有嗎？可以了吼？以後不會再有人追著我拿手機拍我的臉了吧？可以了吼，謝謝」隨後又大聲的跟立法院民眾黨團主任陳智菡等人抱怨，記者拿手機對著他拍攝的事，情緒很激動。