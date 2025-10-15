我是廣告 請繼續往下閱讀

網紅館長陳之漢先前在直播時說「把賴清德狗頭斬下來」，檢警以涉嫌違反恐嚇危害安全、煽惑他人犯罪等罪偵辦，檢察官複訊後，認陳之漢涉《刑法》153條第1款煽惑他人犯罪、第305條恐嚇危害安全罪，諭令15萬交保。對於行政院長卓榮泰曾向陳之漢喊話，要他遙想當年遭到槍擊時，法律是如何保護他的，陳之漢聽聞後不滿表示，「還有那個臉提我的槍擊案」。卓榮泰在立法院受訪時表示，台灣的言論自由若容許、鼓吹暴力殺害元首，政府卻沒有動作，將會成為一個沒有法紀的國家。他還請館長回想當年遭遇槍擊案時，法律是如何保護他的，因此今日必須採取法律制裁。陳之漢今（15）日抵達刑事局應訊時，隔空嗆聲，「卓榮泰，你民進黨還有那個臉提我的槍擊案？」館長秀出手上彈孔強調，「我被開槍5年了，我這個案子審5年，竟然無罪。」他指案件主嫌是保和會會長，所有人都知道他就是老大，但最後竟是無罪。陳之漢不滿而嗆聲，「你民進黨當初答應我要抓到真兇，我跟社會大眾講，沒有真兇就叫小弟出來扛，就像詐騙集團抓車手，後面永遠抓不到，你還敢出來講話，還行政院長，法律保護什麼，主嫌無罪釋放，現在人在外面晃，晃了好幾年了，我的彈孔都在啊，差點沒命啊。」陳之漢表示，「這就是民進黨手底下的政治，只要是在野馬上辦，我現在來，還那麼大間，這招牌真漂亮。等一下我馬上要轉到新北檢，你有看過這種辦案效率嗎，恐嚇罪你有看過哪一個恐嚇罪是這樣辦的，只有民進黨是這樣辦的，這件案子可以這樣搞，我有本事叫解放軍來打台灣嗎？我只是跟網友在講，這叫恐嚇嗎？真是亂七八糟的。」