▲日本在地人推薦湯頭散發天然鮮味的「香魚拉麵名店─鮎ラーメン」、在台中新光三越日本展是初登場。（圖／記者金武鳳攝，2025.10.15)

▲日本商品展中，美食及伴手禮外，日本職人創新與傳統工藝品獨有的風格文化，更值得您細細品味。（圖／記者金武鳳攝，2025.10.15)

新光三越台中店周年慶明(16日)開跑，今日由指標性活動「日本商品展」打先鋒：集結58家日本人氣名店陣容，加碼首度推出的5大潮流動漫IP限定展區，首日登場即湧現人潮，讓消費者體驗到最道地又潮流的日本魅力。台中店預估，整檔14天展期，可望創造4700萬業績，較去年成長5%。今天登場的日本商品展，參展規模近60家人氣名店，其中有18家初登場，最值得朝聖的四大獨家必吃美食大，包括日本在地人推薦湯頭散發天然鮮味的「香魚拉麵名店─鮎以獨特「亂刀裁切式」手切麵條聞名的「會津奈良屋蕎麵麵」，以及選用北海道七星米的「星飯糰，北海道原汁原味手藝的札幌湯匠每一道都展現日本飲食文化的精髓。至於甜點與伴手禮琳瑯滿目，更是日本展必買重點，例如日本百年蝦餅品牌「坂角總本舖」，嚴選天然海蝦香氣濃郁口感酥脆、北海道夢幻甜點且年銷破百萬個的「奶油生起司蛋糕」、「北海道商店 哈密瓜果凍」等，全是訪日本必吃甜品，如今不必飛日本，全都網羅！特別值得一提的是，為吸引年輕客群，今年首次規劃「日本超人氣動漫IP」主題展區，包括航海王、排球少年、吉伊卡哇、葬送的芙莉蓮、麵包超人等5大潮流IP華麗登場，今日一開展，各家粉絲齊湧現，會場人頭攢動。日本職人創新與傳統工藝品獨有的風格文化，更值得您細細品味，包含享譽全球的匠人工藝「大淵銀器」、光澤亮麗的「天成珍珠」及精手工細做「星野民藝」。此外，去年度大受好評的「新光三越AI侍酒師」也將再度登場，替消費者推薦最適合的日本酒，活動期間消費滿額可兌換清酒試飲！眾多全新美食體驗，就是要讓消費者不用出國，在台灣就能輕鬆體驗濃厚的日本文化！展覽期間，新光三越APP同步推出「線上日本展」，精選多款日本美食與限定優惠，隨時都能輕鬆入手話題好物。展期期間，消費滿額還可兌換日式伴手禮乙份，消費滿2000贈万葉和茶「宇治焙茶包」或中琉物產 焦糖甘藷塊(二選一)。無論是吃的、逛的還是收藏的，都能在現場一次滿足，體驗最道地的日本風味與文化。