我是廣告 請繼續往下閱讀

▲邊荷律（左）開心宣布減重4公斤，體脂更少了6公斤。（圖／翻攝自邊荷律Threads@yuling34）

▲邊荷律開心宣布過去穿不下的衣服又穿得下了。（圖／翻攝自邊荷律Threads@yuling34）

中信兄弟韓籍啦啦隊女神邊荷律今（15）日在社群上宣布「成功達到理想體重」，透露體重減少4公斤、體脂更少了6公斤，開心直呼：「以前穿不下的衣服現在又能穿了！」她表示雖然過程中必須忍住美食誘惑、持續運動：「但大家都說我變漂亮了，真的很值得！」當有人問她為什麼脫離「胖胖Team（粉絲名）」她笑說：「我對胖胖Team和美食的愛也永遠不會改變！」邊荷律坦言來到「美食天堂」台灣後，因為太幸福、太放鬆而胖了不少：「但看到拍出來的照片與影片，會覺得有點自責、失去自信。」她強調這次減肥並非受惡意留言影響，而是想「更好地照顧自己」，因此她也希望粉絲別再擔心：「我是在健康地減肥喔！」有粉絲打趣留言問她：「是不是不愛胖胖Team了？」邊荷律立刻幽默回應：「就算我再怎麼瘦下來，我對胖胖Team和美食的愛也永遠不會改變！」展現她一貫的親和個性與可愛魅力，粉絲也紛紛留言恭喜：「健康變美最重要」、「邊邊又更有光啦」。邊荷律感性表示，自從來到台灣後，覺得自己變得更努力、更有成就感：「這一切都多虧了一直為我加油的你們！」她也承諾會繼續努力、用最好的狀態回報支持她的粉絲們：「我愛你們，請繼續守護我吧！」接下來，邊荷律所屬的中信兄弟將於中華職棒台灣大賽中，迎戰季後挑戰賽「讓二追三」淘汰統一獅的樂天桃猿，邊荷律也將在本週末連2天在臺北大巨蛋登場。除此之外，邊荷律還要禮拜六下午有企業日活動之外，禮拜天更是要先南下高雄參加路跑活動代言人，接著返回台北為中信兄弟應援，堪稱「鐵人行程」。