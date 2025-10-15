美國人工智慧新創公司OpenAI近期不斷展現合縱連橫技巧，與輝達、AMD、博通、甚至到零售巨頭沃爾瑪都成為合作對象。許多投資人擔憂AI泡泡吹破，知名半導體分析師陸行之表示，OpenAI著實厲害，而做為成功投資人，從缺錢、需求、商業模式三大泡泡檢測著手，早幾步動作才能趨吉避凶。
陸行之透過臉書發文表示，「其實想想山姆小哥著實厲害，佔著生成式AI發展的領先地位，僅8億周活耀用戶數（每天1億多的概念)，拉著一群產業鏈龍頭共襄盛舉，搶著埋單，假設未來10年擴廠計劃雖有延遲但逐步進行，產業鏈及投資人都皆大歡喜，但期間泡泡破了，肯定也會拖著大家一起下水。做為成功投資人，我們想的一定要比山姆小哥做的早幾步，才能趨吉避凶」。
缺錢泡泡檢查站
陸行之表示，要讓泡泡繼續吹下去，OpenAI 未來5年要弄個 >20GW的AI算力數據中心，至少要個1兆美元，最近拿了Nvidia的1000億美元, AMD分4-5年的1.6億股，一些投資公司的，至少還差個8000億美元，分4年，每年還要個2000億美元，500+億 可能是銀行借貸，各家大型投資公司來個300-500億，剩下的應該是由擔心OpenAI大到不能倒的供應商來分攤，付費軟體合作商及未來的付費訂閱客戶來承擔，如果每年拿不到2000億，擴廠計劃就會延遲，差太多，泡泡就會破。
需求泡泡檢查站
陸行之指出，現在1億多日活躍用戶，會不會逐步拉高到5億，10億，15億，20億，活躍用戶中的月付費訂閱客戶是否也能逐步擴增到1，2，3，5，到10億？還有谷歌的 Gemini, Anthropic 的Claude, xAI Grok, 其他開源模型會不會突然殺出一個 killer app 來搶份額。
商業模式泡泡檢查站
陸行之提到，OpenAI 最新的devday 宣布跟很多不同產業的公司合作來推廣新產品（繞過Google搜尋引擎，直接在ChatGPT使用各種應用軟件booking、Canva、Coursera、Expedia、Figma、Spotify、Zillow來搜尋)，加上未來的build- in 廣告，這些都是資金流入的來源，目前看起來這方面正在如火如荼的進行中，這方面我們可以從OpenAI的合作廠商營收/獲利增長狀況來判斷。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
