T17、T18土地案，台北市府與標得地上權的新光人壽，對於解約條件都還沒達到共識，如今新壽證實，明（16日）舉行開工動土典禮，但是是內部儀式，並沒有對外開放，對此北市府回應，目前還沒有收到新壽的開工申報。北市府13日發文給新壽，提出合意解約條件，包括新壽同意終止契約，補償方案等等，市府若不同意方案才啟動協調機制，不過副市長李四川14日證實新壽拒絕北市府的解約金提案，表示要求計算50年利潤約107億元。被外界質疑明天的典禮是不是「假開工」新壽指出選在這個時候，是因為10月9日取得雜項執照後，依法可以進行連續壁等初期工程決定先行施工，避免外界批評荒地閒置，內部決定無論輝達是否最終進駐，該完成的開發工作仍然按部就班，展現誠意。