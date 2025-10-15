我是廣告 請繼續往下閱讀

▲節目預告片剪輯薇娟（左）與裴珍映（右）共撐一把傘，試圖營造出戀愛氛圍，讓粉絲氣炸。（圖／翻攝自Ｘ）

i-dle成員薇娟與前CIX成員裴珍映即將主演新網路綜藝《TRIP KODE》，預告片於9日公開，不料片中兩人互動親暱，充滿曖昧台詞讓粉絲炸鍋，預告片刻意營造出戀愛氛圍，因此引發強烈反彈，目前已緊急轉為非公開，對此裴珍映接受韓媒採訪時回應：「我很錯愕」。裴珍映和薇娟近日因新節目《TRIP KODE》慘被炎上，根據韓媒報導指出，他在受訪時回應：「我當下有點錯愕，因為我完全不知道對方是誰，也沒有任何關於對方的資訊。但預告片剪得好像我們之間有什麼心動的火花，但實際上完全不是這樣，只是玩遊戲的簡單互動」，他也無奈補充：「當我看到預告剪的得像《我們結婚了》時，真的有點錯愕，心想這是怎麼回事」。節目《TRIP KODE》預告片以「和陌生人一起旅行，好奇心爆棚」為主題，雖然事前未公布主演是誰，但粉絲一眼就認出是薇娟與裴珍映。畫面捕捉兩人一同玩夾娃娃機、共撐一把傘漫步街頭，試圖剪輯的像「完成約會任務」，讓粉絲氣炸。裴珍映的回應一出，粉絲紛紛給予支持：「剪得很好下次別剪了」、「公司為了收視率亂剪，結果害到藝人是對的嗎」，也有粉絲怒批：「先罵高層，剪輯師一定也是聽命形式，高層在想什麼」。事發之後薇娟也在WeVerse回應：「不會發生需要擔心的事，大家都嚇了一跳，讓你們擔心了，對不起」，溫柔卻帶歉意的解釋，讓粉絲看了相當心疼。