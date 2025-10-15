我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國民黨主席候選人蔡志弘與盧秀燕互相為對方添咖哩醬。（圖／讀者提供，2025.10.15）

▲盧秀燕為免沾到咖哩醬，乾脆捲起襯衫袖子吃個盡興。（圖／讀者提供，2025.10.15）

台中市長盧秀燕堅持在國民黨主席選舉一役表態，今晚她與第6位候選人玩吃播，是最放得開的一場，她透露自己超愛吃咖哩，雖然第一次來，卻說了4次「這是我的愛店之一」！擔心沾到咖哩醬汁，她乾脆捲起襯衫袖子為客人服務。盧秀燕介紹蔡志弘時，透露「他姊姊是很有名的蔡燕萍」，蔡志弘立即說「『自然就是美』就是我幫姊姊想的！」在場者有人露出會心一笑，有人眼神疑惑完全狀況外。盧秀燕和6位國民黨主席候選人的吃播，今（15）日進行到最後一人，從第一位候選人郝龍斌開始，吃了米糕、肉圓、牛肉麵、小籠包、上海菜，今晚挑了印度咖哩店「飪室」宴請前國代蔡志弘，和前一場的上海菜一樣，盧秀燕坦言第一次來，「但我很常叫這家的Uber Eats，現代女性常這樣！盧秀燕一入座就拉著店老闆介紹各種美食，講到興起時，還記得跟蔡志弘致意「很快就換你講了」！接著又說「這裡的各種咖哩飯我都喜歡」，上菜後為了多吃幾種口味，她主動捲起襯衫袖子幫舀咖哩醬，一直要蔡志弘「多試試」，蔡志弘也非常捧場地說「這是我吃過最棒的異國料理」。介紹蔡志弘時，盧秀燕稱讚他不僅學識淵博，還是知名的創業家，伊莉特化粧品美容沙龍開了500家連鎖店，還有個名人姊姊蔡燕萍，1984年就自創品牌，是自然美國際事業集團總裁。此時蔡志弘說「那句『自然就是美』就是我幫姊姊發想的！」在場者有人「喔」了一聲輕輕點頭，有人左顧右盼想知道自己漏聽了什麼。蔡志弘說，他和姊姊是窮苦人家的小孩，靠著刻苦和讀書翻身，參選黨主席一是想化解兩岸危機、二是想為台灣經濟盡一己之力。