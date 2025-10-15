2025 ITF台北國際旅展將於11月7日登場，國泰飯店觀光事業搶先暖身，即日起至11月23日推出ITF線上旅展活動，一次推出超過20項超值住宿與餐飲優惠，包含全台五館通用的「和逸飯店聯合住宿券」，一張 3,500元，全台和逸飯店（台北、桃園、台南、高雄）皆適用，買10送1，下殺26折。而今年加盟萬豪國際集團的「台北慕軒飯店，臻品之選」，則推出「經典客房住宿券」以35折優惠價，另外自助餐餐券也有不到千元的價格。
國泰飯店觀光事業表示，今年線上旅展推出連年熱銷的「和逸飯店全台五館聯合住宿券」，今年維持每張3,500元的超值價格，不調漲、延續去年的買10送1的優惠，全台和逸飯店（台北、桃園、台南、高雄）皆適用，最低下殺26折起。而今年全新加盟萬豪國際集團的「台北慕軒飯店，臻品之選」，也於旅展期間推出「經典客房住宿券」，每張只要6,660元，最低折扣35折。
餐券最優36折 自助餐券61折
國泰飯店觀光事業旗下多家飯店吃到飽餐廳也推出優惠券，台北國泰萬怡酒店的「 MJ Kitchen」推出「假日自助下午茶單人券」，每張享買十送一優惠，等同69折超值回饋，「平日自助午餐單人券」則最低只要999元起，限時搭配買10送1活動，讓消費者用不到千元的價格，就能享受星級飯飯店的吃到飽餐廳。
COZZI Blu和逸飯店‧桃園館內的人氣自助餐廳「Cozzi Market逸‧市集」也推出「單人平日午晚餐券」，每張955元，約是61折；「單人假日午晚餐通用券」每張1,155元，約61折，皆享買五張送一張「單人平日午晚餐券」優惠。
而最優惠的餐券就屬「台北慕軒飯店，臻品之選」的「GUSTOSO義大利餐廳」，推出豪華版「GUSTOSO海陸總匯-龍蝦＆肋眼牛排雙人套餐券」，每張只要4,380元，是36折優惠。
誠品行旅線上推優惠套券 3餐廳與住房皆可使用
誠品行旅即日起至11月11日 18:00 止，於誠品線上獨家推出「悠遊旅誠 ∣ 饗樂套券」，每套四張4,360元，每套十張1萬900元，平均每張1,090元。該套券可靈活運用於旗下三個餐飲品牌與飯店客房，使用期限至2026年9月30日止。旅人可依喜好選擇單張至多張組合的兌換方式，於 The Chapter 、In Between 之間餐廳、聚聚樓享用精緻餐點，或以五、七、九張券兌換雅緻客房、經典客房與行政套房。誠品行旅並推出限定贈品，凡購買每套十張者，即贈價值 1,000 元抵用券乙張。
資訊來源：國泰飯店觀光事業、誠品行旅
