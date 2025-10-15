我是廣告 請繼續往下閱讀

▲薛仕凌（如圖）在《我們意外的勇氣》演出也賣力，片中女主角劉若英認為他是金馬獎的遺珠。（圖／記者葉政勳攝）

▲劉若英（左）與薛仕凌（右）在《我們意外的勇氣》扮演一對意外要當爸媽的姐弟戀情侶。（圖／記者葉政勳攝）

▲劉若英距離上一次入圍金馬影后，已經隔了18年，透露平常在家與兒子相處，仍有用到演技的地方。（圖／記者葉政勳攝）

睽違18年又獲金馬獎影后提名的劉若英，在《我們意外的勇氣》扮演高齡孕婦，為了安胎，大多數時間都躺在床上靜養。她自己也曾是高齡產婦，卻直呼懷孕最開心的就是可以不用再減肥，而且痛快大吃，因此胖了19公斤。對於金馬獎，她在意的是：「我都這個年紀，拜託媒體挑好看點的紅毯照片，別太苛求。」觀眾印象中，劉若英已是影后級的人物，但她雖然曾在亞太、金鐘、香港電影金像獎等勝出，尚缺一座金馬獎影后，只曾以《徵婚啟事》得過評審團特別獎。很久沒拍電影的她，原先也沒想過跟金馬又結緣，現在覺得有如「新人被提名的感動」，雖然意外，卻深獲鼓勵。片中劉若英扮演女強人經紀人，本來就要外派到北京、擔任當地分公司主管，卻意外發現懷孕，為了安胎只能一直臥床。薛仕凌飾演小她一截的廣告導演男友，在確知自己要當爸爸，才慢慢開始學習成熟。劉若英坦言當初接演這部片的條件就是「對手演員要很強」，很替薛仕凌沒入圍抱屈。薛仕凌則表示跟飾演賣甘蔗汁老闆的卜學亮對戲很有趣，對方真的迅速變成片子裡通達世事的老闆。導演游紹翔就是片中男主角本尊，買甘蔗汁也是他真實經歷，那時為此需要台北市東、西區來回跑。比較自己當初和角色的遭遇，劉若英認為至少自己大著肚子時還能出門走走，不會只能躺在床上，已經蠻幸福。她現在也非常黏著兒子，會幫他做早餐、送他上學，還常會直接對他講「我愛你」，只是有次被嫌太囉嗦，她馬上背過身子，說道：「你這句話讓我心都碎了。」兒子就沒再嫌煩。她自認這麼多年來都在家一直演戲，接到《我們意外的勇氣》提名金馬影后的消息時，劉若英正在煮飯，想到要在紅毯亮麗現身，比是否抱回金馬獎座的壓力更大，她笑稱一切「平常心面對」。第62屆金馬獎將於11月22日舉行頒獎典禮，《我們意外的勇氣》則會在本月23日起全台上映。