▲在擊敗日本隊後賽後，中國隊的隊員梁靖崑和林詩棟都流下了激動的眼淚。（圖／取自ITTF）

▲中國隊憑藉豐富經驗穩住陣腳，林詩棟第3局頂住壓力止敗，後續王楚欽和梁靖崑也回穩，最終連下三城完成逆轉，艱辛挺進決賽。（圖／取自WTT）

在第28屆亞洲桌球錦標賽的男子團體四強賽中，日本隊雖以2：3惜敗中國，但雙方激戰至最後一刻，展現了幾乎勢均力敵的實力，中國主力球員獲勝後甚至落下激動淚水。而中國媒體賽後也罕見發出警訊，認為「中國的優勢已不如以往明顯」。最終中國男、女團都拿下冠軍，但是對手給予他們的壓力，再次說明世界桌壇的實力越來越接近了。男團四強賽首盤，日本一哥張本智和擊敗梁靖崑，接著全日本冠軍松島輝空又以驚人表現戰勝世界冠軍王楚欽，一度讓日本以2：0領先、距離決賽僅一步之遙。然而中國隊憑藉豐富經驗穩住陣腳，林詩棟第3局頂住壓力止敗，後續王楚欽和梁靖崑也回穩，最終連下三城完成逆轉，艱辛挺進決賽。賽後，中國隊的隊員梁靖崑和林詩棟都流下了激動的眼淚。而今天冠軍戰對上香港，中國展現全面壓力，林詩棟3：0黃鎮廷，王楚欽3：1陳顴樺，梁靖崑3：0姚鈞濤，摘下本屆比賽冠軍。中國媒體《搜狐》分析指出：「必須承認，中國男隊的優勢不像以往那麼大。林詩棟對張本智和的對戰紀錄不占上風，梁靖崑面對松島輝空也無明顯優勢，這顯示兩隊實力差距正在縮小。」報導更直言，從整場比賽的技術與心理層面來看，中國隊暴露出不少問題：「梁靖崑雖拿下1勝1敗，但技術層面明顯不如張本或松島，特別是反手質量下降，在強敵面前顯得被動。」該媒體最後警告：「未來幾年中日實力平衡或將改變，這恐怕是中國桌球界最該關注的問題。」顯示即便贏得比賽，中國內部對王國地位仍存隱憂。同日進行的女子團體決賽中，日本女隊則以0：3不敵中國，摘下銀牌。中國媒體形容這場勝利是「完美的復仇」，但整體而言，日本隊在男女團體賽的頑強表現，已讓「王國」感受到前所未有的壓力。