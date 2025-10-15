我是廣告 請繼續往下閱讀

▲徐乃麟（右）與愛妻近期前往北義大利旅遊，確定缺席金鐘獎。（圖／翻攝自徐乃麟臉書）

▲徐乃麟（右）與愛妻相戀35年，感情絲毫沒有變淡。（圖／翻攝自徐乃麟臉書）

▲徐乃麟（右）隔海喊話搭檔，祝福大家可以成功得獎。（圖／翻攝自徐乃麟臉書）

第60屆金鐘獎將於本週登場，《天才衝衝衝》主持群再度角逐「綜藝節目主持人獎」，不過主持人「乃哥」徐乃麟卻確定不會現身典禮，宣布離開台灣。原來徐乃麟早在入圍名單公布前就與結婚35年的愛妻安排好歐洲之旅，目前正於義大利北部度假中，他笑說：「前年去了南義，留下美好回憶，這次改到北義探索托斯卡尼之美。」徐乃麟在臉書分享多張旅遊照，透露此次入住的莊園僅有10間房，四周被連綿山丘包圍，空氣清新、環境靜謐：「待在莊園裡根本不想出門，非常放鬆。」他更形容當地天空藍得像畫、空氣乾淨得讓人想多呼吸幾口，展現享受人生的自在心境。照片中他摟著太太露出幸福笑容，閃光指數破表。照片曝光後，網友紛紛留言大讚：「感情太好了」、「根本看不出來結婚35年」、「乃哥越來越年輕」，不少粉絲也替他惋惜錯過金鐘典禮，但仍送上祝福：「沒關係，幸福最重要」、「希望乃哥歸來時能聽到得獎的好消息」，顯示他在觀眾心中依舊人氣不減。儘管無法親臨典禮，《天才衝衝衝》主持群張文綺、籃籃、徐凱希、巫苡萱昨（14）日出席金鐘分享會時透露，徐乃麟特別託人轉達祝賀：「祝大家順利拿獎！」節目團隊也表示，乃哥即使遠在歐洲，仍持續關心節目近況，此次缺席雖成遺憾，但他與愛妻的浪漫假期，成了另一種幸福見證。