美國職棒大聯盟（Major League Baseball）美聯冠軍系列賽G3將於16日於西雅圖進行，目前系列賽西雅圖水手以2：0領先多倫多藍鳥，只要在主場拿下一勝就能聽牌。球隊派出柯比（George Kirby）先發主投，藍鳥則由前賽揚強投比柏（Shane Bieber）應戰。《NOWNEWS》也整理相關賽程、傷兵名單、先發投手和轉播資訊，提供讀者參考。
📌多倫多藍鳥（例行賽戰績94勝68敗，美聯東區第一） vs 西雅圖水手（例行賽戰績90勝72敗，美聯西區第一）
📍比賽地點：西雅圖；週三美東時間晚間8點08分開打
📍預定先發投手：
藍鳥：比柏（4勝2敗、防禦率3.57、WHIP值1.02、37次三振）
水手：柯比（10勝8敗、防禦率4.21、WHIP值1.19、137次三振）
賠率：水手 -134，藍鳥 +113；大小分預測為7分。
📍比賽焦點：
美聯冠軍賽（ALCS）第3戰，西雅圖水手目前以2比0領先系列賽，將在主場迎戰多倫多藍鳥。
西雅圖本季主場戰績為51勝30敗，總戰績90勝72敗；當球隊單場擊出8支以上安打時，戰績高達59勝28敗。
多倫多則以94勝68敗名列美聯東區首位，雖然客場戰績略為不理想（40勝41敗），但全隊打擊率高達.265，是全美聯最佳。
這是兩隊本季第9度交手，目前戰成4勝4敗平手。
📍球員亮點：
水手方面，Josh Naylor以.295的打擊率領軍，單季29支二壘安打、20轟、92分打點表現穩定；捕手Cal Raleigh近10戰13支安打貢獻兩發全壘打與5分打點。
藍鳥方面，George Springer以32轟居隊首，長打率.556；Ernie Clement近10戰則繳出14支安打、2支二壘打與8分打點的火熱手感。
📍近期狀況：
水手近10場戰績5勝5敗，團隊打擊率.213、防禦率3.34，得失分持平；
藍鳥近10戰7勝3敗，團隊打擊率.280、防禦率3.84，得失分差+26。
📍傷兵名單：
水手：Jackson Kowar（15日IL，肩傷）、Trent Thornton（60日IL，跟腱傷）、Gregory Santos（60日IL，膝傷）、Ryan Bliss（60日IL，肱二頭肌傷）。
藍鳥：Anthony Santander（每日觀察，背傷）、Jose Berrios（15日IL，手肘傷）、Ty France（10日IL，腹斜肌傷）、Bo Bichette（10日IL，膝傷）、Robinson Pina（60日IL，手肘傷）、Nick Sandlin（60日IL，手肘傷）、Yimi Garcia（60日IL，腳踝傷）、Bowden Francis（60日IL，肩傷）、Ryan Burr（60日IL，肩傷）、Angel Bastardo（60日IL，手肘傷）。
📌美國職棒大聯盟季後賽轉播連結
美國境內由ESPN系列頻道（含 ESPN/ABC、ESPN Deportes、西語廣播 ESPN Radio）轉播；MLB Network提供大量棚內節目。
台灣球迷要追MLB季後賽，可以透過愛爾達體育（電視 + ELTA.tv/Hami Video） 為主要平台，另外部分賽事在緯來體育、東森洋片、華視也能看到。
📍MOD：愛爾達體育1-4台
📍OTT：Hami Video、ELTA.tv
📍有線電視：緯來體育、華視、東森洋片
📍無線電視：華視
📌大聯盟美聯冠軍戰賽程
G1：10/13（日） 水手 @ 藍鳥 8:03 p.m.
G2：10/14（一） 水手 @ 藍鳥 5:03 p.m.
G3：10/16（三） 藍鳥 @ 水手
G4：10/17（四） 藍鳥 @ 水手
*G5：10/18（五） 藍鳥 @ 水手
*G6：10/20（日） 水手 @ 藍鳥
*G7：10/21（一） 水手 @ 藍鳥
* 如有需要
聯盟冠軍系列賽（Best of 7）
美聯冠軍戰（ALCS）：10/12 – 10/20
國聯冠軍戰（NLCS）：10/13 – 10/21
世界大賽（Best of 7）
G1：10/24（五）
G2：10/25（六）
G3：10/27（一）
G4：10/28（二）
G5：10/29（三）*
G6：10/31（五）*
G7：11/1（六）*
