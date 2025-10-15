我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委林岱樺涉詐助理費被起訴，其胞妹林岱縝也被控是人頭助理，曾月領13萬8000多元助理費，檢方今（15）日依貪污等罪追加起訴。民進黨廉政會今（15）日邀請林岱樺到會說明，林會後受訪時發表3點聲明，強調她發現多數有利於她的證據，請大家要對她有信心，同時期盼真相早日水落石出，高雄市民能有一場公平的黨內初選機制；廉政會主委邱駿彥則說，今天仍不能做結論，可能要看下次例會前有無新的進展，並重申廉政會不會考慮初選問題。民進黨晚間7時召開廉政會處理林岱樺案，林岱樺會前受訪時表示，尊重司法，全力配合廉政會跟未來相關的司法程序，也配合相關釐清事實；她強調，會堅守清廉、勤政、愛鄉土的價值。歷經3小時的會議，林岱樺晚間9時受訪發表三點聲明，強調尊重司法、全力配合釐清事實，堅守清廉、勤政價值。第一，她說，她被訴詐領助理費案件，發現多數對她有利的證據，「請大家一如既往般對於林岱樺的清白，要有信心」。林岱樺提到，本案經她委任律師閱卷後，發現檢方引用不利於林岱樺的證據呈現不法及不實，而諸多有利的證據竟刻意漏列，致有起訴內容與事實不符的情形，但基於對司法的尊重，並維護真相的公信力，不便於法庭外自行公開細節，請關心本案之媒體朋友於114年10月27日親臨高雄地方法院旁聽即知緣由。林岱樺說，胞妹林岱縝91年至今共服務1875選民服務案件，全心全力，任勞任怨的為她的政治事業貢獻心力，遇有公費助理人力缺口時，承擔多數的遺缺業務，其薪資隨之調整，為法律義務。起訴書刻意漏列諸多有利的證據，致有與事實不符的認定，令人遺憾，相信司法會還給她公道。第二，林岱樺表示，她堅守民進黨清廉、勤政、愛鄉土之價值，積極配合廉政會調查：自114年7月30日第一次民進黨廉政會議起至今日，便透過律師不斷努力向法院調取相關卷證，但本案起訴書所附證據清單非全部均提呈法院，有部分證據，直到今日尚待法院調取、提供，她確實有積極努力提供相關事證予廉政會，以證明自身清白，符合本黨清廉、勤政、愛鄉土之價值。三、林岱樺說，期盼能有一場公平之2026年高雄市長黨內初選：她自2001年從政起迄今，時時刻刻謹遵民意咐託，戰戰兢兢地為民眾福祉服務，從不懈怠，期盼真相早日水落石出，高雄市民能有一場公平之2026年高雄市長民主進步黨黨內初選機制。邱駿彥則說，林岱樺的律師團隊準備600多頁陳述狀，要一一看，講了許多有利的理由，但涉及案情甚廣，還有一些需要查證，今天也有問她的妹妹被起訴，是否與助理費案有關，不過起訴書也還沒看到，她們無法完整說明。邱駿彥提到，今天仍不能做結論，可能要看下次例會前有無新的進展，「我們從不考慮初選問題，否則立場就會不公正」 ，畢竟林是社會知名人士，要做處分事證都要明確，目前還沒達到那個程度。