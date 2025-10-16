我是廣告 請繼續往下閱讀

統一翻轉布丁開賣2天負評文洗版！焦糖醬變焦糖凍遭嫌難吃

因為許多人以為翻轉布丁是把焦糖醬跟布丁真的實際交換，但畢竟它仍是「布丁」產品，因此統一將焦糖醬做成「焦糖凍」翻轉上來

▲統一翻轉布丁最近開賣就引爆負評，許多人認為原本的焦糖醬變成焦糖凍，整體感覺不對勁，社群有大量滅火文。（圖/記者張嘉哲攝）

統一翻轉布丁最真實開箱！8人試吃反應一覽、味道撞古早味零嘴

記者邀集同事以及友人一共8人一起來品嚐，以下是8人真實感受以及評價，提供給各路想購買統一翻轉布丁的民眾參考。

▲統一翻轉布丁日前開賣兩天就爆出負評，《NOWNEWS》記者購入兩顆直接開箱，邀請同事及親友一共8位一起來評價網友說的是真是假！（圖/記者張嘉哲攝）

焦糖味非常濃郁，但做成焦糖凍後又跟市售正常的布丁焦糖醬口味不同，尾韻還會帶點仙草的味道飄出，整體來說不會回購，有吃過就好了」！

▲統一翻轉布丁8人試吃結果出爐，焦糖凍口味相對不討喜，多數人都不會選擇回購，認為有嚐鮮過就好，且味道非常像古早味零嘴「雞蛋布丁果凍」。（圖/記者張嘉哲攝）

就是「雞蛋布丁果凍」，味道根本已經是9成像，在嘴巴中完全揮之不去。

▲統一翻轉布丁的味道跟古早味零嘴「雞蛋布丁果凍」的口感跟味道幾乎9成像。（圖/momo購物網）

🟡7-11「統一翻轉布丁」相關資訊

統一翻轉布丁今（16）日開賣第三天，第二天就已經有許多人買到並開箱，但網路上評價多數都嫌難吃、沒有想像中好吃、焦糖做成果凍反而味道很怪等，整體來說聲量高但評價低。《NOWNEWS》為了認證網友到底所言真假，奔波多間門市終於買到一間僅存的2顆翻轉布丁回來開箱，並且邀集友人、同事一共有8人一起吃吃看，結果大家入口後都有微妙的表情，結論共通點就是「不會回購」。7-11最近推出限時販售的「統一翻轉布丁」，原本預期13日就要開賣，結果沒有到貨，拖到14日才正式開賣，結果才兩天時間，社群整片負面評價文，最主要負評來源為「跟想像中不同」，，不少人吃過後大失所望，滅火文一篇一篇出現，甚至有人嫌「太難吃！還是原本的布丁完勝」。《NOWNEWS》記者其實第一天開賣就想要入手開箱，但附近7-11門市都已經銷售一空，終於在開賣第二天傍晚入手2顆「翻轉布丁」，為求公正到底網友是不是講真的，1號試吃員黃先生：很像吃到吉利丁粉加太多的的焦糖果凍，不會再買，但搞不好小朋友很愛。2號試吃員馬小姐：丁布吃起來像有焦糖味的仙草凍，統一還是乖乖賣布丁就好了。3號試吃員陳小姐：全部變成焦糖凍吃起來偏膩，只吃一口就喉嚨卡痰，還是原版的就好。4號試吃員張先生：丁布變焦糖凍跟原本差太多，而且太甜，基本上就是在吃果凍，含在嘴巴不會化開，噱頭居多不會回購。5號試吃員王先生：丁布焦糖具有果凍感，雖然焦糖比例多但卻不甜，廠商可能也知道太甜對身體不好，口感上強烈缺少正常版布丁入口即化綿密，導致變成茶凍口感不佳，如果以5顆星評分只能給1.5顆星，0.5顆星是食物本人，1顆星是創意，但整體CP值不高，回購機率是0。6號試吃員陳小姐：螞蟻人覺得沒有想像中甜，但吃一次就夠了。7號試吃員吳小姐：口感很假，像是仙草凍不像布丁，不值得再次回購。最後一位試吃員就是記者本人，「老實說布丁本身就是我超級喜歡的東西，但我喜歡的是上面黃色的部分，所以這次試吃也沒有抱太大期待，果不其然吃一口之後不是我的菜，除此之外，記者在一入口時，立刻想到一款台灣超古早味的零嘴，下圖就是雞蛋布丁果凍，相信7、8年級生應該都不陌生，統一翻轉布丁味道真的跟這個超級像，所以如果你也愛這個「雞蛋布丁果凍」的話，丁布絕對是你的菜啦！📍開賣日期：10月14日起限量販售📍翻轉布丁售價：每顆18元📍販售門市：全台7-11門市📍溫馨提醒：布丁結構為「上層焦糖風味凍、下層布丁風味醬」