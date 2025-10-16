中央氣象署預報員表示，「風神颱風」最快週五（10/17）晚間生成，週日至下週二（10/19至10/21）颱風與東北季風將出現共伴效應，北部、宜花東、恆春半島將有豪雨發生；氣溫也將明顯轉涼，北部、東半部剩下25至30度。
今天的天氣：高溫仍會飆破36度 花東、大台北開始有雨
10月16日今天的天氣，氣象署指出，偏東風帶來的水氣增加，迎風面的基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區有局部短暫陣雨，花東、大臺北地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，中午過後高屏地區及其他山區有零星短暫雷陣雨；東半部高溫31、32度，西半部高溫約33至35度，大臺北、桃竹地區及南部內陸有局部36度左右或以上高溫。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、雲嘉南、高屏、金門、馬祖、澎湖
橘色提醒：中部
環境部提及，今天環境風場為偏東風至東北東風，竹苗以南風速弱，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。
明天的天氣：水氣增多 降雨範圍擴大
10月17日明天的天氣，氣象署提及，偏東風影響，基隆北海岸、大臺北山區及東北部地區有局部短暫陣雨，東部、東南部、大臺北地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後高屏地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。
一週天氣：風神颱風將生成 週末雨越下越多
氣象署提及，目前在菲律賓東方外海的熱帶擾動結構還不完整，不過路徑往西的過程中會不斷增強，預估最快週五晚間會成為「風神颱風」，週六移動到呂宋島東北方後，太平洋高壓強弱會決定最後走向，有模式認為風神颱風會往北「更靠近台灣，甚至登陸」，也有模式認為會「通過巴士海峽」。
週六下半天開始，東北季風逐漸增強，北部、宜花東就會開始出現明顯雨勢，且越晚雨越大；週日至下週二，「基隆北海岸、宜花東、恆春半島、大台北山區」有局部豪雨，北部平地、中南部也會有局部大雨，因此週日至下週二是近期降雨最顯著的時段，下週三颱風漸漸進入南海遠離。
資料來源：中央氣象署、環境部
