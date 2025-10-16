我是廣告 請繼續往下閱讀

▲余品潔在《童話故事下集》中飾演醫師，雖然戲份佔比不重，但創造不少話題。（圖／摘自《童話故事下集》片段）

▲羅文君憑藉《勇氣家族》入圍最佳新人獎，為台灣歌仔戲題材的影視作品注入能量。（圖／摘自《勇氣家族》片段）

▲《原子少年》出身的金雲，在BL劇中大展演技，未來有望朝全方位藝人發展。（圖／摘自《看見愛》片段）

▲袁漠遙在劇中不僅擔綱演出，更為《第一次遇見花香的那刻 第2季》演唱片頭曲。（圖／摘自《第一次遇見花香的那刻 第2季》片段）

▲黃大煒過去是搖滾歌手，如今首次挑戰演戲，以《化外之醫 The Outlaw Doctor》入圍最佳新人獎。（圖／摘自《化外之醫 The Outlaw Doctor》片段）

2025年第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮將於10月18日在臺北流行音樂中心登場，「戲劇節目最具潛力新人獎」入圍名單於日前揭曉。本屆新秀競爭激烈，從劇場出身、偶像跨界到音樂人轉型，6位入圍者各具特色。其中32歲的杜蕾在劇中飾演重度腦麻患者，憑藉細膩眼神深刻打動粉絲的心，與母親柯淑勤的對手戲更是自然真摯，看哭不少觀眾，成為本屆最大黑馬。話題十足的杜蕾憑《在光裡的人》雙料入圍新人獎與女配角獎。劇中她飾演罹患重度腦性麻痺的女子「陳吟淑」，與現實中的母親柯淑勤對戲，情感真摯自然。杜蕾在肢體受限的狀態下仍以細膩眼神傳達內在情緒，表現極具感染力，看哭不少粉絲。這部醫療輕喜劇以嘉義偏鄉為背景，反思醫療落差與人性的救贖，杜蕾的演出也成為全劇最動人的象徵。首度入圍的余品潔憑《童話故事下集》一鳴驚人，劇中飾演一位表面嚴肅的婦產科醫師，私下卻以「藍色夢露」身分出演成人影片，角色張力強烈。她出身嘉義阮劇團，舞台功底深厚，能在理性與情慾間切換自如，以眼神與節奏掌控整場戲，被評論為「本劇最大亮點」，該劇以寫實手法揭露婚姻與兩性之間的距離與掙扎，也讓余品潔成為今年最受矚目的新人之一。來自傳統戲曲背景的羅文君則以《勇氣家族》獲提名。她飾演桂英（陳亞蘭 飾）的戲班摯友「劉愛惜」，是幕前幕後都能獨當一面的職人角色。羅文君以自然樸實的表演，精準詮釋出外台戲班女性的堅韌與溫柔。她的表演不僅喚起觀眾對傳統藝術的情感，也為台灣歌仔戲題材的影視作品注入新活力，成為劇中最具親和力的靈魂人物。來自選秀節目《原子少年》的金雲，憑BL劇《看見愛》獲得突破性提名，他在劇中飾演聽障看護姜紹朋，透過手語詮釋情感，與林宇共譜一段跨越語言的愛情。金雲的表演不僅自然細膩，也展現少見的靜謐張力，獲劇迷大力讚賞。為了演好角色，他特別向手語老師學習情緒表達細節，讓角色更真實動人。音樂與戲劇跨界的袁漠遙，則憑《第一次遇見花香的那刻 第2季》打進名單。她飾演氣質創作歌手「小寧」，與主角之間曖昧又微妙的互動，成功為第二季注入新情感張力。袁漠遙兼具音樂創作與戲劇表演才能，不僅演出自然，更親自演唱片頭曲〈找到你了〉，以聲音與戲劇同步詮釋角色內心，被譽為「兼具靈氣與深度的新世代女演員」。最後一位入圍者是跨界傳奇黃大煒，以《化外之醫 The Outlaw Doctor》展開人生首部戲劇挑戰。飾演操縱醫療黑幕的企業家「祚家群」，他一改過去搖滾歌手形象，以冷峻表情與三語對白呈現複雜人性。評審指出，黃大煒成功在首作中展現資深藝人的自我突破，讓角色兼具壓迫感與真實感，也象徵台灣影視圈對多元跨界人才的接納。