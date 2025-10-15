我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鳳小岳（右2）將帶著團員一同走金鐘紅毯。（圖／記者吳翊緁攝）

▲鳳小岳直言首度入圍金鐘能讓大家感到威脅，反而是一件好事。（圖／記者吳翊緁攝）

鳳小岳今年以《人生清理師》首度入圍第60屆金鐘獎「迷你劇集最佳男主角」，成為焦點之一，他今（15）日帶著新組樂團「壓克力柿子」亮相時受訪坦言非常開心：「演的時候已經很過癮，現在被提名更感激。」談到自己首度入圍金鐘獎，鳳小岳笑說：「讓大家感到威脅，反而是一件好事！」並直言希望中文戲劇可以被國際看見。鳳小岳透露，當天將與劇組夥伴一同走紅毯，想藉此齊聚得獎氣勢，他回憶拍攝過程表示，《人生清理師》是他演藝生涯中最強烈、最耗神的一部戲：「那時候就知道這部作品一定會被看到。」鳳小岳也感性說這部作品的製作預算不高：「但它還是被看見，代表觀眾仍渴望有深度的戲劇。」他笑稱：「我們不是要跟別人競爭，讓大家感到威脅，反而是一件好事！」面對當前台劇市場競爭激烈，鳳小岳認為是良性現象：「百家爭鳴越好，才能越進步。」他希望有一天大家不再說「台灣戲很像外國電影」，而是能讓講中文的戲被更多人模仿與欣賞：「希望有一天中文戲劇能在國際上被看見，而不是被比較。」展現他對戲劇環境的真誠期許。除了忙拍戲，鳳小岳也正籌備樂團新專輯《壓克力柿子》，預計明年發行，團員笑說：「主唱行程最多但體力最好。」他則幽默回應：「累只是生活的一部分。」即便工作滿檔，他每天仍堅持回家陪伴老婆與孩子，親自下廚做飯：「能拿獎當然開心，但不拿也一樣要上班，生活就是要繼續前進。」