美國職棒大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇日本二刀流球星大谷翔平在今年季後賽的打擊狀態不佳，一方面受到對手嚴加看管，一方面對於左投的攻擊力較於不佳，不過今（16）日密爾瓦基釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）談到大谷翔平時，他仍認為不管什麼情況，仍要用最棒的投手去嘗試壓制他，因為只要被他打出長打，狀態可能就回來了。這次的季後賽，大谷翔平在打擊端陷入低潮，出賽8場，打擊率僅1成47，擊出2支全壘打、6分打點，另有1次盜壘，整體OPS為.599，論表現只有外卡系列賽較為亮眼。不過在昨（15）日的第2戰中，他於第7局從左投手艾許比（Aaron Ashby）手中擊出右外野方向的關鍵安打，終結了自己長達4場、19打席的無安打低潮，渴望在接下來的比賽中逐漸找回狀態。雖然大谷翔平在打擊端持續低迷，但釀酒人絲毫不敢掉以輕心，總教練墨菲表示，大谷翔平或許經歷了4、5場有些掙扎的比賽，但要說他陷入低潮了，那樣的程度，我覺得還遠不至於。墨菲更拿自家球星葉力奇（Christian Yelich）作比較，只要給他打一支長打或全壘打，就能找回狀態，並立即在比賽中產生影響。墨菲也提到，G2中大谷翔平有一球被攔下的強勁平飛球，還打出了一支安打。我們這個系列賽幾乎都選擇保送他上壘，所以我一點也不覺得他是在「低迷」，我根本不會那樣看待他，他的這些低迷數據對我來說並不代表什麼。