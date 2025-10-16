又有精彩煙火可欣賞！2025宜蘭頭城煙火節將於10月17日至10月18日於頭城大武路舉行，今年以「頭城起飛，天空最美」為主題，兩天都將個別施放4場高空煙火秀，最高有長達1,680秒（28分鐘）煙火，搭配搭配200台無人機空中展演。
頭城鎮公所表示，頭城煙火節今年規模再升級，10月17日晚間預計施放1,200秒煙火，而10月18日則將狂放1,680秒璀璨煙火，等於長達28分鐘，創下全台單日最久煙火秀，而且還是最大達12吋的煙火，另外還有200台無人機展演，將在夜空排列出龜山島、鯨豚、媽祖等在地特色圖騰，精彩可期。
🟡「2025宜蘭頭城煙火節」主要資訊
活動時間：10月17日至10月18日，18：30～21：00施放煙火
活動地點：宜蘭縣頭城鎮大武路
🟡「2025宜蘭頭城煙火節」節目表
18:30~19:00 （真心）無人機表演
19:00~19:30 （真情）煙火秀
19:30~20:00（摯愛）煙火秀
20:00~20:30（幸福）煙火秀
20:30~21:00（圓夢）煙火秀
🟡「2025宜蘭頭城煙火節」門票：
煙火節開放免費入場。民眾可掃官方QR Code加LINE好友（由此去），索取電子票或至頭城鎮公所1樓服務台領取紙本門票，憑門票可兌換頭城字樣的小風扇、夜光棒、手提袋等，不過頭城鎮公所表示，目前禮品已全數發放完畢，而無門票者也能自由入場。但是民眾加LINE好友可以獲得煙火施放最新詳細資訊。
🟡「2025宜蘭頭城煙火節」交通方式：
📍搭台鐵：
搭乘台鐵至「頭城火車站」下車，步行約15-20分鐘抵達，或也可搭乘計程車前往。
📍搭客運：
搭乘「噶瑪蘭客運131線」、「國光客運1766」、「台灣好行綠18」或「台灣好行綠19」等路線，至頭城站、蘭陽博物館站、烏石港站下車，再轉乘或步行抵達。
搭乘「國道客運1877」，從台北的圓山轉運站或南港轉運站出發，終點站為頭城站、蘭陽博物館站或烏石港站，下車後再依指示前往大武路。
資訊來源：頭城鎮公所
我是廣告 請繼續往下閱讀
活動時間：10月17日至10月18日，18：30～21：00施放煙火
活動地點：宜蘭縣頭城鎮大武路
🟡「2025宜蘭頭城煙火節」節目表
18:30~19:00 （真心）無人機表演
19:00~19:30 （真情）煙火秀
19:30~20:00（摯愛）煙火秀
20:00~20:30（幸福）煙火秀
20:30~21:00（圓夢）煙火秀
煙火節開放免費入場。民眾可掃官方QR Code加LINE好友（由此去），索取電子票或至頭城鎮公所1樓服務台領取紙本門票，憑門票可兌換頭城字樣的小風扇、夜光棒、手提袋等，不過頭城鎮公所表示，目前禮品已全數發放完畢，而無門票者也能自由入場。但是民眾加LINE好友可以獲得煙火施放最新詳細資訊。
🟡「2025宜蘭頭城煙火節」交通方式：
📍搭台鐵：
搭乘台鐵至「頭城火車站」下車，步行約15-20分鐘抵達，或也可搭乘計程車前往。
📍搭客運：
搭乘「噶瑪蘭客運131線」、「國光客運1766」、「台灣好行綠18」或「台灣好行綠19」等路線，至頭城站、蘭陽博物館站、烏石港站下車，再轉乘或步行抵達。
搭乘「國道客運1877」，從台北的圓山轉運站或南港轉運站出發，終點站為頭城站、蘭陽博物館站或烏石港站，下車後再依指示前往大武路。
資訊來源：頭城鎮公所