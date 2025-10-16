我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市中山區上月30日發生一起持刀糾紛事件，一名莊姓男子當時疑似酒醉情緒失控，怒踹水餃店的招牌。店內的賴姓老闆聽聞聲響後，緊急上前制止，雙方因而爆發衝突。賴男一氣之下持菜刀欲追砍莊男，現場一片混亂。警方獲報後到場，全案依《刑法》傷害罪嫌移送台北地檢署偵辦。據了解，這起事件發生在上月30日20時50分許，莊姓男子因喝醉酒坐在位於台北市中山區南京東路與林森北路附近的一間水餃店，而後不明原因怒踹水餃店的招牌，經水餃店的老闆賴姓男子上前喝止後，莊男不滿拿起店外的椅子砸向店門，賴男則是至店內拿菜刀，雙方爆發衝突。警方獲報到場時，雙方已離開現場，後續通知雙方到案說明，警詢後依傷害罪嫌移送偵辦。此外，據《鏡報》報導，這名賴姓老闆過去是竹聯幫堂主，多次出入監獄，2006年更曾因一起槍擊案逃往上海長達12年的時間，於2018年主動反台投案，假釋出獄後重操水餃事業。對此，中山分局呼籲，民眾遇有糾紛應保持理性，切勿訴諸暴力，警方針對暴力事件，絕對嚴辦到底，決不寬貸。