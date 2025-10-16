北部最大遶境盛事桃園護國宮「太子忠孝文化季」，將在10月18日至22日開跑！今年邁入復辦第12個年頭，也率先走出了「年輕化、傳承化」的新氣象，成為宮廟遶境文化傳承創意的指標！不僅爐主由25歲的陳冠樺擔重任，堪稱最肖年的爐主；更首度在遶境前舉辦「請神上轎觀禮儀式」與「太子聖誕嘉年華」，巧妙將傳統文化、全新遊樂設施與在地美食三大特色結合。
護國宮於民國66年建廟，主神為中壇元帥太子爺，是北台灣最大太子廟與最大泥塑金身。五夜暗訪遶境一直都是北部重要宗教盛事，更蘊含深遠的文化意義，也是唯一夜晚暗訪的太子爺，讓更多孤魂野鬼得以申冤，讓人們心中得以安定，非常特別！五夜暗訪遶境將夜巡桃園各區，進行路祭儀式，守護地方安寧。
除了遶境本身的意義與期待，護國宮也積極將宗教文化融入創新元素與落實ESG理念，護國宮財務長林慧慧表示：「廟宇文化是台灣很重要的一環，宮廟在台灣不只是宗教信仰的中心，更是人們交流情感的重要場域。我們希望透過更貼近人心的創新方式，提高年輕世代對文化的認識與珍惜，進而促進兩性平等，文化持續發展的可能性。」
因此，護國宮特地規劃三大亮點，讓無論是來自各地的信眾，或是首次參加的民眾，皆能在豐富的文化安排中找到屬於自己的參與方式：
亮點一：10/17～10/18首度舉辦「太子聖誕嘉年華」。三座大型遊樂設施全新亮相，包括「海上冒險、天空之城旋轉飛機及瘋狂摩托車」，巧妙結合太子爺信仰元素，打造寓教於樂的文化體驗。現場更集結桃園在地美食市集，讓民眾能以更多元的面向深入了解宮廟文化與意義。
亮點二：10/17晚間則安排「請神上轎觀禮儀式」，將讓新生代親身體驗廟宇文化的深厚底蘊。
亮點三：香路ESG。有環保志工自發性發起遶境期間清掃路面，確保遶境路線環境整潔，從減碳、低光害到無煙，展現香路永續傳承的決心。
正式的遶境活動，將於10月18日展開，為期五天五夜，路線涵蓋桃園主要區域，駐駕各大宮廟，10月22日回宮活動更將邀請YOYO家族到場與民眾互動，迎接太子爺回鑾，結合在地美食市集並施放煙火秀，為夜巡畫下完美句點。
📍桃園護國宮「太子忠孝文化季」起駕時間：
每日起駕時間與活動，可關注護國宮官方平台獲取最新資訊：
📍桃園護國宮「太子忠孝文化季」五天遶境路線初步規劃：
▪️太子聖誕嘉年華前導活動：10/17~10/18 桃園護國宮前廣場，將有特色夜市小吃與遊樂設施等。
▪️起駕：國曆10/18 農曆08/27 駐駕：桃園慈護宮
▪️國曆10/19 農曆08/28 駐駕：八德元聖宮
▪️國曆10/20 農曆08/29 駐駕：八德北巡巡天壇
▪️國曆10/21 農曆09/01 駐駕：霄裡玉元宮
▪️回鑾：國曆10/22 農曆09/02 恭迎聖駕回宮
