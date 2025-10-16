我是廣告 請繼續往下閱讀

仁武分局員警當天在警衛勤務過程中，赫然發現一名男子拿著單眼相機在路邊拍照，此舉由於太靠近警衛路段引起緊張，上前制止，並指稱「拍特勤車隊違法」，影片曝光後在網路瘋傳，引發外界對「維安勤務」與「拍攝自由」界線的熱議。國安局長蔡明彥昨日在立院答詢表示，依《特勤條例》，若維安對象行經路徑可能遭到「滋擾」，維安人員可執行交通管制與查核。對此，國民黨立委徐巧芯今（16）日呼籲，警政署與國安局應盡快釐清法律界線。徐巧芯臉書發文表示，一名民眾在路邊拍攝總統車隊經過，竟被現場員警制止，還被告知「拍特勤車隊違法」。影片曝光後，引發社會熱議，拍總統車隊，違法嗎？根據畫面，員警援引《刑法》第135、136、138、140、141條與《社會秩序維護法》，指稱拍攝屬於「妨害特種勤務」。但，拍攝者只是站在路旁、拿著手機拍影片，既沒有干擾，也沒有越線，這樣也算違法嗎？徐巧芯表示，她昨天特別要求警政署與國安局給社會一個明確說法：拍攝總統車隊，是不是國安問題？一般民眾到底能不能拍？國安局長回應，依《特勤條例》，若維安對象行經路徑可能遭到「滋擾」，維安人員可執行交通管制與查核。「但我必須強調，「滋擾」不能無限上綱！」若只是單純拍攝，就被認定違法，那請問以後民眾看到總統車隊，是要把手機收起來、低頭站好嗎？徐巧芯說，過去幾任總統，也未曾發生民眾拍車隊被制止，如今卻出現警察上前喝斥的情況，這不只違反比例原則，更會造成社會恐懼。她要求警政署與國安局，盡快釐清法律界線：什麼情況不能拍？什麼情況可以？不要讓每一次民眾拿出手機，就被員警指著說「你違法了」。維安重要，但人民的自由，更重要。