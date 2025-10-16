我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達（NVIDIA）台灣總部進駐北士科T17、T18卡關，台北市政府和新光人壽因地上權問題僵持不下，而新壽昨（15）晚突然宣布，今早將舉行T17、T18動土儀式。對此，台北市議員徐弘庭昨晚就痛批，這是什麼低級的動作？小時候聽過，但從沒見識過的鄉野傳說，現在終於見識到了！輝達進駐北士科卡關，昨傳出新壽已於10月9日取得雜項執照，預計今在北士科T17、T18地上權基地舉行開工動土典禮，目前規劃為內部活動，並未邀請外賓或媒體。不過北市府表示未收到新壽的開工申請或勘驗文件，若未依規定申報勘驗就施工，新壽將面臨裁罰並勒令停工。對此，徐弘庭發文怒轟，鄉野傳說中，政府要徵收土地的時候，地主會偷偷跑去種樹，搞些有的沒有的，然後來抝補償金，沒想到都2025年了，還可以看到這種鬼事。徐弘庭提到，他早就在節目上說，新壽連蓋都沒蓋，還敢談預期收益，結果隔天就說要蓋，那乾脆說前幾年是在養草好了。若有成人之美，就好好談，還可以解決自己的問題，明明沒什麼牌還要惡搞，最後不過就是一個「貪」字而已。