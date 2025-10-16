我是廣告 請繼續往下閱讀

苗栗縣三灣鄉一名徐姓男子時常行為脫序，日前踹壞村長家鐵門、破壞道路反光鏡挨告，警方送達刑事通知書時，徐男不只拒絕簽名，還對員警嗆聲，甚至直接朝警車輪胎尿尿，讓員警當場傻眼，依違反社會秩序維護法移送法院審理，法官依法裁罰6千元。據了解，49歲徐姓男子曾開怪手破壞台3線的里程牌，堆置木板、窗框等雜物在產業道路上挨告，不料，今年8月11日上午，徐男竟跑到三灣鄉大河村長家鬧事，踹壞鐵門、破壞台3線反光鏡。警方8月24日下午前往徐男家，送達刑事通知書，要求徐男至巡邏車旁簽收，徐男見員警到來，不只不斷碎碎念，還向警方嗆聲「要對警車小便」，勸阻無效，徐男竟大剌剌朝警車左前輪尿尿，警方當場蒐證，並告知已違反社會秩序維護法，依法處理。法官認定，徐男所為違反社會秩序維護法，審酌其違法程度、經濟狀況、犯後坦承等情狀，裁處徐男6千元罰鍰，可抗告。