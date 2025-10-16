我是廣告 請繼續往下閱讀

臺北警察添加生力軍！新女警報到照意外變成亮點

▲臺北波麗士最近發文歡迎新警察們的加入，結果一名甜美正妹（右三）報到照引起話題，不少網友都敲碗IG。（圖/段姓女警IG）

台北新女警報到照爆紅！自稱「抓酒駕小公主」IG找到了

2021年從警專畢業，曾在新竹市警局交通隊服務長達4年的時間，過去在IG紀錄自己工作點滴時，還開玩笑自稱自己是「抓酒駕小公主」，這回她離開原本崗位，調任到台北大安分局任職。

▲段姓女警不是應屆畢業生，過去曾經在新竹警察局交通隊任職4年之久，還自封「抓酒駕小公主」，這回北調台北大安分局，意外因為報到照引起話題。（圖/段姓女警IG）

從警四年以前都在交通隊，感覺應該在第一次下派出所就先去戰區實習，最後來到大安分局很幸運，同事人都很好，還可以每天看到101。」