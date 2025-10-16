近日全台各地警局粉專都在曬出新人報到的照片，近日台北市警局粉專「臺北波麗士」也發文歡迎新的生力軍，結果其中一名超甜美女因報到照片爆紅，不少網友紛紛敲碗詢問IG以及分發單位，結果原來該名女警姓段，過去早已經在新竹交通隊服務四年，這回北調台北大安分局，又是一波新挑戰，本尊也謙虛在社群IG致謝大家的喜愛。
臺北警察添加生力軍！新女警報到照意外變成亮點
台北市警局粉專「臺北波麗士」近日發文表示「來自警大、警專的新生力軍，還有從各縣市統調而來的學長姐們，正式加入臺北波麗士行列，帶著經驗與熱忱，一起並肩努力，守護這座城市！」只見貼出的照片，其中一位新女警身穿灰綠色長版上衣，略微露肚搭配迷彩褲，看上去甜美可愛正在報到模樣被攝影師給捕捉。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「歡迎正妹守護市民的安全！」、「這個粉專我看這麼多年，他們終於懂行銷了」、「警花請派到交通大隊，有助於減少違規」、「咦？我在署長室的臉書粉專也有看到這位美女耶！討論度真高」、「有沒有正妹女警的IG！這個真的要支持起來」、「真的很清秀漂亮耶！祝美女警察職業生涯順利唷」。
台北新女警報到照爆紅！自稱「抓酒駕小公主」IG找到了
事實上，這位台北新女警姓段，今年已經26歲，2021年從警專畢業，曾在新竹市警局交通隊服務長達4年的時間，過去在IG紀錄自己工作點滴時，還開玩笑自稱自己是「抓酒駕小公主」，這回她離開原本崗位，調任到台北大安分局任職。報到時被拍美照登上「臺北波麗士」粉專後，也被選為「NPA署長室」粉專警察新血報到照的其中一張，因而在網路上掀起話題，不少網友也朝聖其IG。
段姓女警也在IG上謙虛致謝大家的喜愛表示：「報到當日很榮幸上了NPA署長室&北市警的官網，謝謝攝影師學長幫我補捉很多珍貴的畫面，從警四年以前都在交通隊，感覺應該在第一次下派出所就先去戰區實習，最後來到大安分局很幸運，同事人都很好，還可以每天看到101。」
資料來源：臺北波麗士臉書、NPA署長室臉書
