即將迎接光復節連假及萬聖節happy Halloween，達美樂表示，Trick or Treat！2025年推出「搗蛋可可糖山披薩」，經典可可火山搭配香蕉，還驚喜加料小熊軟糖、雷根糖與巧克力豆隨機3款糖果，399元優惠開吃；萬聖節套餐下殺42折起一次看。德克士炸雞「萬聖黑金趴」開吃黑金咔滋雞腿堡、黑金脆皮手槍腿，還送「小小兵」周邊商品。
達美樂：萬聖節「搗蛋可可糖山披薩」399元！驚喜加料：小熊軟糖
萬聖節Trick or Treat！達美樂推出「搗蛋可可糖山披薩」，以的香濃爆漿經典可可火山、搭配台灣在地舊北香蕉，購買就玩「糖果抽抽樂」，驚喜加料小熊軟糖、雷根糖與巧克力豆隨機3款糖果，外帶或外送都只要399元優惠開吃，套餐優惠一次看。
◾️「搗蛋可可糖山披薩」單點399元（糖果包隨機抽一款，共3款）
◾️「搗蛋小套餐」優惠代碼「350248」：開吃搗蛋可可糖山披薩＋經典系列小披薩＋1.25L大可樂，47折588元
還有「萬聖小套餐」568元、3大披薩「萬聖小聚餐」799元、4大披薩＋2搗蛋糖山「搗蛋派對餐」1788元、10個人披薩「小鬼團體餐」799元可以選。
德克士炸雞：萬聖黑金趴開吃「黑金咔滋雞腿堡、黑金脆皮手槍腿」
德克士炸雞推出「萬聖黑金趴」3款限定組合，爽吃「黑金咔滋雞腿堡」、「黑金脆皮手槍腿」。即日起至10月31日，德克士全台門市購買萬聖節限定任一黑金系列商品，臨櫃結帳時大喊「不給糖就搗蛋」，即可獲得「小小兵」限量聯名周邊乙個（款式隨機，送完為止）。
◾️「黑金咔滋雞腿堡套餐」199元：黑金咔滋雞腿堡＋咔滋脆皮薯霸(中)＋中杯百事可樂。
◾️「黑金脆皮手槍腿套餐」215元：黑金脆皮手槍腿＋咔滋脆皮薯霸(中)＋中杯百事可樂。
◾️「黑金萬聖節派對餐」特價369元（原價581元）：黑金咔滋雞腿堡＋黑金脆皮手槍腿＋咔滋啃骨雞＋紫金QQ球＋咔滋洋蔥圈＋3杯可樂。無
資料來源：達美樂、德克士炸雞
