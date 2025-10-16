我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣男雙好手「麟榤配」王齊麟、邱相榤在超級750系列丹麥羽球公開賽首輪強碰地主名將、世界排名第5的阿斯特魯普（Kim Astrup）、拉斯穆森（Anders Skaarup Rasmussen），歷經一場三局大戰後上演逆轉秀，終場以21：17、13：21、21：15獲勝，終結對戰二連敗，成功挺進男雙16強。世界排名第21的王齊麟、邱相榤本季表現起伏不定，雖在台北公開賽奪得兩人合作以來首座冠軍，但其餘國際賽多次止步16強，表現略顯掙扎。此次丹麥賽首輪就抽中本土強敵阿斯特魯普、拉斯穆森，無疑是一大考驗，尤其過去三次交手「麟榤配」僅拿下一勝，且近兩次交鋒皆吞敗。首局雙方從一開始就展開激烈拉鋸，王齊麟、邱相榤在7：9落後時突然找回節奏，打出一波8：0猛烈攻勢，一舉將比數反超為14：9，最終以21：17先下一城。次局戰況風雲變色，地主組合調整策略，加快節奏壓迫「麟榤配」，成功限制台灣組合的進攻，並以21：13扳平戰局。進入決勝局，丹麥組合先聲奪人取得3：0領先，不過「麟榤配」迅速穩住陣腳，中段打出6：1攻勢反超比數。雖然地主雙將奮力追分，但王齊麟、邱相榤未再給對手機會，最終以21：15拿下關鍵勝利，成功晉級16強。這場歷時53分鐘的勝利，不僅替王齊麟、邱相榤止住對戰連敗，也讓他們找回信心。接下來16強將遭遇2021年世界錦標賽冠軍、日本頂尖組合保木卓朗、小林優吾，挑戰將更加艱鉅。至於男單方面，剛拿下本季首冠的台灣一哥周天成對上前世界球王、傷癒復出的地主名將安賽龍（Viktor Axelsen），雖然全力應戰，但受限於腳傷狀態不佳，最終以19：21、12：21落敗，無緣晉級。