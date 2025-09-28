我是廣告 請繼續往下閱讀

第三屆Red Bull鬥拍全國總決賽 今（28）日在高雄巨蛋盛大登場，壓軸表演賽迎來前世界球后戴資穎領軍，攜手新生代進攻型好手盧明哲與百萬影音創作者見習網美小吳，組成「小戴隊」，迎戰來自全台素人冠軍隊伍「藏龍有。蕃茄」，上演一場笑聲與實力兼具的三對三羽球對決，為全場觀眾帶來高潮迭起的精彩賽事。談及久違上場的感覺，小戴賽後笑說：「其實醫生建議我不要打，怕我跑動太多會再傷到，所以只能一步的距離，但我好像不小心跑超過了。」首局幾乎由盧明哲扛起小戴隊的進攻，從開局落後一度追到9：9平手，甚至反超到11：10。小戴還上演經典的「勾對角」美技，小吳也把握住得分機會，讓現場球迷驚呼連連。雙方一路糾纏至最後，最後小戴隊以21：19大逆轉收下勝利。第二局開局「藏龍有。蕃茄」再度開啟一輪猛攻，將比分拉開至11：4，最終「藏龍有。番茄」就以21：11收下勝利，將表演賽帶入決勝第三局。決勝局小戴頻頻上演「假動作」、救球美技，雖然一度大比分領先，不過在比賽中段仍被逆轉。比賽後段雙方互有領先，最終激戰到20：20小戴隊靠著盧明哲的殺球拿下最後一分，同時拿下表演賽的勝利。賽後戴資穎表示，這次是因膝傷近一年來首次重返球場，比賽過程讓她既緊張又開心，「我昨天看冠軍隊比賽時就知道我們應該贏不了，所以有先拜託他們手下留情，尤其提醒小吳要小心臉部，結果還是被打了一球，不過對手真的很客氣。」談及久違上場的感覺，小戴笑說：「其實醫生建議我不要打，怕我跑動太多會再傷到，所以只能一步的距離，但我好像不小心跑超過了。」小戴進一步說道：「我前幾天多跑一點的時候，腳好像就有一點腫起來。」被問到最後一球的跳殺是否想營造一個華麗的結尾給所有留在現場的球迷？小戴幽默表示：「沒有啦，我知道我殺不死。因為太久沒打，球有點軟，賽前還有請明哲幫我暖身複習一下。」這是戴資穎首次在高雄巨蛋出賽，她興奮表示：「我沒有在高雄巨蛋打過，今天看到很多人留下來看球，真的很開心。感覺就像開演唱會一樣，因為台北小巨蛋、高雄巨蛋我都打過了！」對於久違的比賽氛圍，小戴笑說即使是像趣味競賽也很好。首次參與羽球表演賽的小吳則是給自己今天的表現很高評價：「我以『不要失誤』為目標，雖然還是失誤很多，非常不好意思，但我真的已經盡力了，也給自己很高的評價。」被問及最印象深刻的瞬間，他苦笑回答：「應該是『蛋蛋破掉』那件事吧，那位殺我的人請你出來！」盧明哲則扮演關鍵後場重砲手，自嘲小戴隊的分工其實很明確：「我平常就是後場選手，今天也是負責火力，小吳就在前面嚇對手。」他也笑稱最難忘的瞬間，正是小吳被打到的畫面，展現短暫隊友間的歡樂氣氛。