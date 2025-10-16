我是廣告 請繼續往下閱讀

美國參議院外交關係委員會預計 22 日舉行聽證會審議多項友台法案，美國運輸部長Sean Duffy近期也呼籲台灣協助國際民航組織（ICAO）技術工作。對此，台灣美國商會表示高度肯定與關注，這些進展進一步凸顯了穩定、開放與合作的原則，而這些原則是美台關係與全球商業環境的重要基礎。美國商會支持目前在參議院審議的4項友台法案，分別為《豪豬法案》（PORCUPINE Act），該法案賦予台灣「北約加一」（NATO Plus）的待遇，亦加速美國對台軍售程序；《台灣國際團結法案》（Taiwan International Solidarity Act），重申台灣的國際地位不得在未經台灣人民同意的情況下被扭曲或改變。《嚇阻中共侵略台灣法案》（Deter PRC Aggression Against Taiwan Act），授權在中國採取侵略行動時，得啟動經濟與金融制裁協調措施；《美國—台灣美洲夥伴法案》（U.S.-Taiwan Partnership in the Americas Act），則強化台灣與拉丁美洲及加勒比海地區盟友的外交與經貿合作。美國商會表示，這些法案的推動有助於強化台灣的安全、擴大國際參與空間，並深化全球夥伴關係，對於維持投資者信心與促進區域穩定至關重要。另外，美國商會長期倡議台灣參與ICAO，並對Duffy呼籲應讓台灣以「排除政治考量」的方式參與ICAO技術工作表示肯定；台灣民航局所提供的飛航情報區是亞洲最繁忙的空域之一，每年管理超過百萬架次航班，其專業與負責任的監管紀錄對全球航空安全與航空體系的完整性具有關鍵作用。商會重申，穩定、透明與協力是經濟韌性的基石。台灣美國商會將持續與台北及華盛頓的政策制定者密切合作，推動共同目標，確保台灣持續扮演國際社會中強而有信、值得信賴的夥伴角色。