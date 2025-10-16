我是廣告 請繼續往下閱讀

國立成功大學化學博士竟淪為真正版「絕命毒師」！以蕭光哲為首的製毒集團，竟拉攏成大化學博士在校園內操控製毒流程，並以卡通人物代號隱匿行蹤。事後蕭男潛逃4年，直到今年5月才落網，開庭時竟搬出「癌父」與兩名未成年子女求情，盼減刑換同情，卻被法官當場打臉，仍重判7年6月徒刑，全案可上訴。檢調指出，蕭光哲自稱「叮噹」，於2021年間成立「哆啦A夢」製毒集團，網羅擁有成功大學化學博士學歷的張恩銘協助製毒。警方破獲時，當場查扣第三級毒品喵喵247公斤、前驅原料「2-碘-4-甲基苯丙酮」45公斤及大量化學設備，市價超過1億元。蕭男在第一時間潛逃，直到今年5月才被巡邏員警緝獲歸案。為規避查緝，集團成員平時嚴禁攜帶私人手機進入工廠，僅能使用由蕭男發放的iPhone，並透過FaceTime聯繫，還以「京香」「胖虎」「大雄」等角色作代號。專案小組監聽時屢聽成員提到一名「博士」「張博」，進一步追查才發現，這名「製毒師父」正是張恩銘。張男曾任成大教授黃福永助理與中研院博士後研究員，被蕭男以借款、檢驗費為誘餌拉入集團，負責調配毒品比例、檢測純度，更利用教授助理身分進出校園實驗室，使用超導核磁共振儀（NMR）分析製毒原料，堪稱「高學歷毒師」翻版。北檢於2022年依《毒品危害防制條例》起訴張男與集團成員，張男部分移由台南地院審理；蕭光哲則在通緝4年後落網。開庭時蕭男認罪，聲稱父親罹癌、姊姊患腎病、家中兩子尚幼，請求依《刑法》第59條酌減其刑。然而法官認為他主導集團運作、招攬博士協助製毒，犯罪規模龐大、危害重大，難認情輕法重，僅依自白從輕，最終判處有期徒刑7年6月。