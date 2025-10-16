台北車站9日傳出一起通緝犯強拉一名醉倒的港籍女子至牆邊侵犯，過程長達10分鐘未有人上前制止，直到一名馬來西亞的遊客驚覺不對勁報警，警方趕抵現場將男子依現行犯逮捕。此外，台北市松山區14日也傳出有一名男子欲對正準備倒垃圾的女子伸出狼爪，所幸路人上前制止，男子犯案當下疑似吸食強力膠，意識不清。性暴力案件頻傳，導致不少民眾惶恐，對此，台北市警局也加強相關措施。
針對頻傳的性暴力事件，台北市警局也做出回應，除了將持續配合社會局等相關單位定期執行聯合稽查工作外，也將針對婦幼安全警示地點加強相關作為：
一、強化周邊巡邏、守望勤務，針對可疑人士加強辨識、盤查、告誡及約制，如涉嫌違法、違序行為，將依法究辦。
二、調整錄影監視系統攝向及列為優先增設地點。
三、結合守望相助隊、保全人員等強化社區通報體系。
四、持續辦理犯罪預防宣導活動，提升民眾自我防衛意識及危機應變能力。
五、呼籲民眾若發現任何疑似不法案件，立即通報警方到場查處。
對此，台北市警局表示，對於任何危害治安與侵害婦幼安全之行為，絕不寬貸，將秉持「迅速處理、嚴正執法」之原則，貫徹維護社會治安的決心，打造市民安心生活環境。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
