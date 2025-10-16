我是廣告 請繼續往下閱讀

台北車站9日傳出一起通緝犯強拉一名醉倒的港籍女子至牆邊侵犯，過程長達10分鐘未有人上前制止，直到一名馬來西亞的遊客驚覺不對勁報警，警方趕抵現場將男子依現行犯逮捕。此外，台北市松山區14日也傳出有一名男子欲對正準備倒垃圾的女子伸出狼爪，所幸路人上前制止，男子犯案當下疑似吸食強力膠，意識不清。性暴力案件頻傳，導致不少民眾惶恐，對此，台北市警局也加強相關措施。針對頻傳的性暴力事件，台北市警局也做出回應，除了將持續配合社會局等相關單位定期執行聯合稽查工作外，也將針對婦幼安全警示地點加強相關作為：對此，台北市警局表示，對於任何危害治安與侵害婦幼安全之行為，絕不寬貸，將秉持「迅速處理、嚴正執法」之原則，貫徹維護社會治安的決心，打造市民安心生活環境。