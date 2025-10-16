甜點控、手搖飲料控都要瘋了！7-11統一翻轉布丁搶翻天，大家買不到別傷心，翰林茶館表示，菜單上沒有的隱藏版「翻轉珍奶」限時優惠開賣！超狂珍珠9:1快要看不見奶茶，在Threads爆紅。業者向《NOWNEWS》證實，即日起至10月底，全台門市光復節連假、萬聖節都喝得到，限時優惠價格一次看。
有頭香粉絲在Threads上分享表示，「買不到翻轉布丁，那只好來喝翰林茶館隱藏版翻轉珍奶」，超狂9:1的珍珠奶茶本尊登場，實品照片讓人驚呼「珍珠也太爆炸多」。
網友看傻表示，「會咬到抽筋吧」、「哈哈哈咀嚼肌會變粗嗎」，粉絲大讚「喝完直接超飽」、「哇嗚終於可以不用尷尬的說我要單點珍珠了🥹」；還直接被封可愛名稱為「奶珍」。不過也有人害怕表示，「密集恐懼」。
《NOWNEWS》向業者求證，翰林茶館表示，店內隱藏版品項「翻轉珍奶」，以近乎滿杯的Q彈珍珠搭配經典奶茶底，原為珍珠控內行饕客的隱藏版喝法，近期受網友瘋傳，決定推出限時優惠價格寵客。
翰林茶館「翻轉珍奶」隱藏版，即日起至10月31日開賣！限定中杯，外帶優惠價99元（原價115元）、內用優惠價199元（原價233元），全台翰林茶館／茶棧販售。搶不到統一翻轉布丁的朋友，先跟上翰林茶館「翻轉珍奶」吧！
翰林茶館：隱藏版「翻轉珍奶」販售資訊
時間：即日起至10月31日
地點：全台翰林茶館／茶棧販售
價格：中杯限定，內用優惠價199元／外帶優惠價99元
翰林茶館、Threads
