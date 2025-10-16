我是廣告 請繼續往下閱讀

搭飛機出國旅遊不只是空間移動，更是一場從味蕾啟程的旅行，出國必吃的「飛機餐」是旅途中最期待的第一餐，星宇航空早餐全面升級，攜手台灣精品優格品牌「馬修嚴選」，為旅客獻上以健康為核心的升級饗宴－藍莓鮮乳優格正式登場，成為旅途中第一口「帶好菌去旅行」的美好象徵，此次合作不僅是餐點升級，更重新定義高空第一餐的價值，更是在「健康生活」有深度共鳴。成為星宇航空機上優格首選的合作夥伴，正是看中馬修嚴選「台灣在地頂級優格與永續共好」的品牌定位，致力於推動永續行動與美好生活實踐。馬修嚴選以新鮮乳源為基底，主打無添加人工香料與防腐劑、僅佐以藍莓果漿的「藍莓鮮乳優格」，呼應現代人講求「少負擔、營養補給」的飲食趨勢。在高空享用馬修嚴選優格，不只是單純的副餐甜點，而是一種講究健康與品味的旅行儀式。透過這次合作將「吃得好、吃得健康」的理念帶上萬米高空，讓每一位旅客在飛行起點，就能感受到身心打底的溫柔照顧，打造專屬於現代旅人健康旅行的體驗。被譽為「最會聯名」的在地優格品牌，跨界從甜點名店、星級飯店，到此次進軍航空業，持續打破優格僅為早餐的傳統印象。根據產業統計，馬修嚴選已是台灣乳品類成長最快速的品牌第一名。本次合作「藍莓鮮乳優格」，以台灣在地鮮乳為基底，搭配六株專業益生菌及野生藍莓輕加工製成的果漿，採低溫長時間發酵製成，口感綿密細緻，風味酸甜平衡。藍莓本身具備天然抗氧化力與護眼效益，深受女性、健康飲食者與重視生活質感者的青睞。選用藍莓優格因接受度高組合性強，可搭配水果、麵包或作為飯後甜點，清新口感亦能緩解飛行中的味蕾疲勞。水果系優格在亞洲市場表現亮眼，藍莓更具國際共鳴，在跨年齡與跨國籍旅客間有高接受度，因此成為航班中最理想的優格選擇。台灣優格市場正邁向「風格化&精品化」的全新世代，馬修嚴選持續透過異業結盟，拓展品牌觸角，更將優格從日常早餐的既有形象，轉化為旅途中也能細細品味的高質感飲食選擇，重新詮釋優格在現代人生活中的角色。雙方跨界合作不僅是產品上的聯名，更體現雙方對「永續生活」的共識與實踐。星宇航空深知環境與資源的珍貴與不可逆性，不僅採用低碳新世代機型及推動永續燃油、機上用品也導入環保材質製品，更爲旅客選用在地食材的機上餐食，展現對環境友善的堅持；馬修嚴選亦以實際行動落實品牌承諾，從門市與專櫃推動空瓶回收，到產品包裝減塑、網購使用可再利用的循環箱，積極回應消費者對永續消費的期待。歡慶精品級優格展開新紀元，馬修嚴選同步推出「旅行×健康飲食」的生活提案，10/16起消費滿額抽「台北-熊本來回機票」，選購指定益生菌組合中獎機會更高，希望和消費者一起實踐「帶著好菌去旅行」的生活理念，每次旅遊都能有照顧自己身體的好選擇。延續旅遊的美好記憶，即日起，持星宇航空實體或電子登機證至馬修嚴選全台門市專櫃即可享消費95折，詳細優惠活動資訊，可洽馬修嚴選門市專櫃或官方網站查詢。