▲警方獲報到場發現男子有吸食強力膠、裸露生殖器的舉動，移送北檢複訊後聲押，北院裁定無保請回。（圖／翻攝畫面）

台北市松山區捷運南京三民站附近14日晚間傳出一起猥褻案，一名疑似是街友的男子趁著一名陌生女子單獨外出丟垃圾，悄悄靠近隨後抓住其手腕欲對其猥褻，嚇得女子放聲尖叫，所幸一旁路過的機車騎士情侶檔上前制止並報警，警方獲報到場發現男子吸食強力膠且有裸露生殖器的行為。經北檢複訊後向法院聲押，北院裁定無保請回。事發後，見義勇為的情侶檔事後也在社群網站Threads上發文，瞬間湧入不少網友力挺。機車情侶檔女子發文表示，當天自己做筆錄做到凌晨1點才回家。她透露，當時剛和朋友慶生完準備回家，沒想到遇到遊民在路邊試圖侵犯一名女子，「男友長得夠大隻應該有發揮嚇阻效果，而且還有好幾位路人也都衝過來幫忙，果然絕大部分台灣人都是溫暖善良的動森居民。」她認為，台灣雖已經比許多國家都安全，但出外還是要注意周遭環境，呼籲女性隨身攜帶防狼噴霧。貼文曝光後，瞬間湧入大批網友留言，「謝謝妳的幫忙，謝謝妳，謝謝你們見義勇為，那個女生一定嚇壞了」、「謝謝你們幫忙，早上才看到台北車站的新聞而且居然還是外國遊客發現的」、「剛才看到北車大廳的新聞，還好有你們幫忙，不然後果不堪設想」，也有附近居民表示，「那個遊民很常在那附近出沒，之前早上會在南京三民捷運出口賣糖果。」