▲中信兄弟啦啦隊韓籍4本柱金渡娥（右起）、李丹妃、邊荷律與朴善珠將登冠軍賽應援。（圖／記者陳云茹攝）

▲樂天女孩日籍成員高橋佳帆（如圖）也將現身冠軍賽應援。（圖／高橋佳帆-kaho FB）

2025中華職棒台灣大賽即將在本月18日開打，在樂天桃猿於第4場挑戰賽成功逆轉後，將與中信兄弟6度於台灣大賽對戰。而《NOWNEWS今日新聞》也特別整理出本周冠軍賽的啦啦隊班表。中信韓籍啦啦隊4本柱李丹妃、邊荷律、金渡兒和朴善珠（JJUBI）將連續兩天18日、19日在大巨蛋合體。樂天女孩韓籍3本柱則3缺2，河智媛、禹洙漢因參加所屬韓華鷹正在進行的季後賽，所以無法來台應援，只有廉世彬現身21日、22日的冠軍賽。⚾️➤樂天桃猿VS中信兄弟 17:05（臺北大巨蛋）🔸G1-🐘Passion Sisters：貴貴、凱蒂、小安、林可、曼容、小迪、汶汶、Wendy、瑄、維尼、牛奶、璇璇、妮可、盈瑩、峮峮、邊荷律、李丹妃、金渡兒、JJUBI、短今、希希、晴兒、Julia、怡琪、少鹽、沛婕、芊芊、畇二、衣宸、桃子⚾️➤樂天桃猿VS中信兄弟 17:05（臺北大巨蛋）🔸G2-🐘Passion Sisters：貴貴、凱蒂、小安、林可、曼容、小迪、汶汶、Wendy、瑄、維尼、牛奶、璇璇、桃子、芊芊、邊荷律、李丹妃、金渡兒、JJUBI、希希、晴兒、波波、Julia、怡琪、衣宸、沛婕、少鹽⚾️➤中信兄弟VS樂天桃猿 18:35（臺北大巨蛋）🔸G3-🦍RAKUTEN GIRLS：小紫、宋宋、筠熹、貝佳頤、高橋佳帆、卉妮、陳伊、穎樂、熊霓、KIRA、廉世彬、若潼、Nikki、禹菡、岱縈、崔荷潾、曲曲、沈珈妤、溫妮、丘薆、琳妲⚾️➤中信兄弟VS樂天桃猿 18:35（樂天桃園棒球場）🔸G4-🦍RAKUTEN GIRLS：小紫、筠熹、高橋佳帆、卉妮、陳伊、穎樂、KIRA、MIKA、廉世彬、若潼、禹菡、岱縈、崔荷潾、曲曲、芷軒、沈珈妤、溫妮、琳妲⚾️➤樂天桃猿VS中信兄弟 17:05（洲際棒球場）🔸G5-尚未公布，如有必要再進行⚾️➤樂天桃猿VS中信兄弟 17:05（洲際棒球場）🔸G6-尚未公布，如有必要再進行⚾️➤樂天桃猿VS中信兄弟 17:05（洲際棒球場）🔸G7-尚未公布，如有必要再進行