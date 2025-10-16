我是廣告 請繼續往下閱讀

▲連晨翔、章廣辰（中）等登上藍心湄（左）的節目《女人我最大》宣傳。（圖／TVBS提供）

▲陳孝萱（左）在《女人我最大》展現美容髮技。（圖／TVBS提供）

演員劉品言今年6月宣布結婚、有孕，老公是因戲《舊金山美容院》相戀的連晨翔，近日連晨翔、楊銘威、方志友、陳孝萱等登上《女人我最大》宣傳，藍心湄好奇問道：「拍這部戲該不會要禁慾吧！」楊銘威反應極快，露出曖昧笑容，比了比連晨翔，他害羞說不出話，不過隨即這麼快「中獎」的祕方，就愛肉羹湯、小菜等重口味中式料理當早餐，被其他人笑虧是他的獨門「得女早餐配方！」節目一開始，藍心湄發現夫妻檔楊銘威和方志友分坐兩端，又得知2人演同一檔戲卻從未同場，忍不住開玩笑詢問：「拍這部戲該不會要禁慾吧！」楊銘威反應極快，露出曖昧笑容，比了比連晨翔，蔣偉文在旁幫腔：「那連晨翔怎麼會跟劉品言在一起！」此話剛出，連晨翔嚇得語塞，拍戲當下對劉品言其實只有「怕慘」的感覺，即將升格新手爸爸的他，讓藍心湄好奇，早餐究竟都吃什麼，才會這麼快「中獎」當爸爸？連晨翔透露就愛肉羹湯、小菜等中式料理當早餐，被其他人笑虧是他獨門得女早餐配方！」另外，陳孝萱劇中扮演美容院老闆娘，在節目現場「重操舊業」，對著戴假髮的卞慶華示範吹整技巧，見她把梳子、吹風機運用自如，讓全場直呼太專業，而駐顏有術的她則透露，現在早上都只簡單吃蒸菜、溫泉蛋等原型食物，不讓身體有過多負擔。