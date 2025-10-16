我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國啦啦隊女神河智媛原預計有機會現身中職總冠軍戰，為樂天桃猿加油，但她今（15）日透過社群親自宣布無法來台。原因是她所屬的韓國職棒韓華鷹隊同樣進入季後賽，並將於明（17）日主場迎戰三星獅，因此只能留在韓國履行原定應援任務，她表示：「我會在韓國為樂天桃猿加油！」除此之外，同為樂天三本柱的禹洙漢也是一樣情形。由於韓國職棒啦啦隊需隨同所屬球隊進行客場應援，在本週迎接主場賽事後，接著要到大邱三星獅客場進行應援，因此韓國職棒賽程與台灣的冠軍戰重疊，河智媛在IG限動中寫下：「因為提前安排好的行程，這次（中職）季後賽不能親自參加，但我會在韓國為樂天隊加油的！」簡短幾句話仍流露滿滿誠意，也讓不少粉絲留言鼓勵。禹洙漢也表示：「以令人感動的3連勝，樂天隊進入季後賽了！」同時直言：「雖然很可惜，但是因為事先預定的日程，不能在賽場上親自助威，讓樂天隊奪冠吧！我會在韓國為你們加油的！」河智媛雖缺席中職總冠軍戰，仍被台、韓2地球迷刷版支持，有不少網友表示：「沒關係！妳的心在台灣我們都感受到」、「好好應援韓華，我們幫妳守住總冠軍」、「真希望能看到她同時應援2隊」、「韓華贏、樂天贏，這樣河智媛就最開心」還有人笑稱：「看來冠軍戰少了甜美女神，但我們會幫她一起應援桃猿！」顯示她在台灣的高人氣依舊不減。河智媛、禹洙漢日前才傳出明年恐難與樂天續約，對此2人的經紀人鄭多惠日前出面在社群回應：「我們從來沒有和任何人談過未來計劃！」表示是否續約還沒有定論，希望外界別胡亂猜測。河智媛和禹洙漢在主場應援隔天也現身樂天桃猿舉辦的女孩日活動，樂觀表示：「明年我也想在樂天，繼續和大家一起加油應援。」雖然新賽季目前動向未知，但河智媛昨日首度體驗到女孩日粉絲的熱情後，她也直言自己很感動。10/16（四）移動日10/17（五）G1@大田10/18（六）G2@大田10/19（日）移動日10/20（一）G3@大邱*10/21（二）G4@大邱10/22（三）移動日*10/23（四）G5@大田10/18（六）G1 17:05@台北大巨蛋10/19（日）G2 17:05@台北大巨蛋10/20（一）移動日10/21（二）G3 18:3@台北大巨蛋10/22（三）G4 18:35@樂天桃園棒球場10/23（四）移動日*10/24（五）G5 17:05@台中洲際棒球場*10/25（六）G6 17:05@=台中洲際棒球場*10/26（日）G7 17:05@台中洲際棒球場