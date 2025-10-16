我是廣告 請繼續往下閱讀

日前宣布投入2026年高雄市議員選舉的前鎮小港參選人林浤澤，從10月中旬開始邀請多位具有完整基層政治歷練的青年世代前輩與好友陪同掃街拜票。首位站台的是現任台中市議員江肇國表示，林浤澤給人的第一印象是「帥」，但他不只是帥，更有現在年輕從政者少見的對公共事務滿懷熱情和理念、也有多年幕僚助理基層歷練，也是他最捨不得離開的夥伴。林浤澤自2022年當選前鎮區明孝里里長後，用「實事求是、親力親為」的工作態度，贏得里民肯定。今年開始擴大服務量能與範圍，幾個月來的努力，前鎮小港的鄉親都看在眼裡。現年31歲的林浤澤，雖然年輕，卻已有十年的公共參與經驗，還曾擔任飛盤國手代表台灣出國比賽。在台北求學、台中工作後，選擇回到故鄉高雄深耕。林浤澤表示，運動員時期培養的堅韌體力，成為現在為里民服務的本錢；在外求學工作的經驗，讓我帶回不一樣的視野和想法。前鎮漁港是我生長的地方，也是我要用一生守護的家園。」這次議員選舉有許多年輕世代投入參選，林浤澤特別強調，自己與其他年輕參選人的不同之處：「年輕當然很好，但專業和歷練更重要。他從助理、幕僚做起，現在擔任里長，知道基層的辛苦和需求，也推動過各種政策，知道如何整合資源、如何與市府溝通。這些都是從基層一步一腳印累積出來的經驗。」特地從台中前來陪同市場拜票江肇國也表示，林浤澤給人的第一印象是「帥」，但他不只是帥，更有現在年輕從政者少見的善良、努力、肯做等特質、對公共事務滿懷熱情和理念、也有多年幕僚助理基層歷練，絕對是值得鄉親把議員職務推付給他的好選擇！江肇國也感性的說，自己擔任議員多年，林浤澤是「最捨不得他離開的夥伴」。當年百般慰留浤澤，但他已經下定決心回來高雄為鄉親服務，今天看到鄉親都認識他、肯定他，就是林浤澤這幾年努力的成果。從10月中旬開始，林浤澤將陸續邀請多位前輩和好友陪同掃街拜票，這些支持者包括現任議員、青年里長等，共同特徵都是助理、幕僚出身，擁有完整的基層政治歷練。