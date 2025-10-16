中華航空與台灣華特迪士尼股份有限公司（The Walt Disney Company （Taiwan） Ltd.） 推出台灣首架迪士尼彩繪機，以最新動畫電影「動物方城市 2 （Zootopia 2）」的人氣角色，打造全新「動物方城市 2 主題彩繪機」，將於11月19日台北飛往洛杉磯 CI006 正式啟航，旅客可搶先體驗前所未有的雲端迪士尼盛會，從報到櫃台至機上服務，享受被動物方城市2主角圍繞的歡樂氣氛。
「動物方城市 2 主題彩繪機」以華航長程機隊主力777擔綱，電影故事主軸闡述信任與團隊合作精神，主角胡尼克 （Nick Wilde）、哈茱蒂（Judy Hopps），以及新角色佘蓋瑞 （Gary De'Snake）與河狸狸寶 （Nibbles Maplestick） 躍上機身，還有廣受觀眾喜愛的樹懶快俠 （Flash） 藏身於左側機尾處，呈現慵懶卻要趕搭飛機的幽默感，讓所有旅客會心一笑。「動物方城市 2 主題彩繪機」首波派飛台北往返洛杉磯、安大略、曼谷、東京及大阪等航點。
為慶祝「動物方城市 2 主題彩繪機」首航，華航網站於明 （17）日推出洛杉磯、安大略等航線促銷，台北－洛杉磯經濟艙來回 TWD 18,225 元起 （未稅）、台北－安大略經濟艙來回 TWD 19,035 元起 （未稅）、台北－鳳凰城經濟艙來回 TWD 21,465 元起（未稅）、台北－洛杉磯豪華經濟艙來回 TWD 47,314 元起 （未稅）、台北－安大略豪華經濟艙來回 TWD 48,544 元起 （未稅）、台北－鳳凰城豪華經濟艙來回 TWD 54,400 元 （未稅）。搭乘華航「動物方城市 2 主題彩繪機」前往加州，自由規劃迪士尼樂園巡禮。
華航網站同步設置「動物方城市 2 主題彩繪機」專屬網頁，網站設計運用華航企業色彩，並結合電影主角元素為主軸，增添網站互動性，提高網頁使用吸引力及趣味性，網站內容精彩豐富，分階段陸續曝光主題彩繪機介紹、最新活動、影音花絮、客艙用品、飛航情報及主要航線優惠訊息等，讓旅客一站式輕鬆快速掌握「動物方城市 2 主題彩繪機」資訊，更便捷查詢與預訂機位。
