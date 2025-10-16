我是廣告 請繼續往下閱讀

▲淘寶公布台灣相關活動，目前為預購期間，預計10/20大規模的折扣起跑。

中信助攻「貨到付款」

88VIP會員五大權益

▲中信助攻，淘寶在台灣加入貨到付款服務。

淘寶雙11全攻略懶人包

淘寶今（16）公布台灣雙11活動，除了原本的99人民幣包郵，日前還加入88VIP主攻淘寶忠實用戶，同時看準無卡族和學生客群，，同時還能在全台7-11門市取貨付款。淘寶雙11購物節預計10月20日起跑，今年積極擴大新用戶，並聯手中國信託銀行推出「新用戶運稅費通包大補貼」方案，新用戶首筆訂單選擇「跨境貨到付款」，即可享免運、免稅、免服務費，還能在全台7,000間以上7-ELEVEN門市「取貨付款」。根據調查，2024年跨境電商持續高速成長，台灣進口包裹總額已達656億元，10年間大增196.8%，包裹總量突破5,800萬件，成長達269.5%。中國信託銀行支付金融事業處處長陳德風指出，全球跨境市場持續擴張，銀行角色從金流中介轉為參與消費體驗的重要推手。中信今年推出「中信全球付」服務，結合跨境帳戶支付與貨到付款，滿足多場景消費需求。淘寶與中國信託合作推出的「跨境貨到付款」服務，目前已經上線。新用戶完成中信帳戶認證後，首筆訂單選擇跨境貨到付款即可享運費補貼最高人民幣30元，尊榮稅費補貼最高新台幣1,000元，免技術服務費補貼最高新台幣50元。針對老用戶，淘寶推出「88VIP購物卡」與「尊榮包稅半價」優惠。台灣用戶可直接透過信用卡訂閱88VIP，即享「百萬商品9.5折」、「退貨免運費」、「天天紅包」等五大權益。雙11期間，88VIP會員最低可領人民幣5,000元滿額折抵券。10月20日起，老用戶選擇跨境貨到付款可享「尊榮包稅」半價服務。1.全站85折官方立減2.10/17~11/14每日最高抽人民幣30元紅包3.天天領人民幣20元運費券4.新用戶免費升級尊榮包稅、既有用戶5折加購5.10/20 20:00 限6分鐘，滿人民幣111元減11元6.10/20 20:00、10/21~11/14每天的00點及12點，可搶人民幣299元減20元，及人民幣599元減50元折扣碼。7.7-ELEVEN與萊爾富超取贈限量餐飲好禮