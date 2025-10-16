我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席選舉白熱化，6位候選人競爭激烈，將在18日進行選舉投開票。最新黨員民調顯示，候選人鄭麗文以近5成支持度領先，郝龍斌與羅智強分居第二、第三。資深媒體人周玉蔻今（16）日、選舉倒數2天之際突然表態，力挺鄭麗文當國民黨主席，讓名嘴黃揚明笑了，「鄭麗文瑟瑟發抖」。周玉蔻今日以《支持鄭麗文！》在臉書發文表示，「批鄭麗文藍營血統不純正的人，為什麼不敢提郝龍斌當年投入陳水扁政府擔任環保署（環境部前身）署長，奔入敵營的記錄呢？當時郝署長長官，閣揆還2位，張俊雄、游錫堃。」周玉蔻怒轟，「政黨忠誠度個鬼！這次國民黨黨主席仍然是藍血、高級外省人和低級外省人的內鬥！有人趁勢做聲量操作很成功，是另一個課題；黃復興黨部不挺郝龍斌更是歷史因素，是反郝家軍的宿怨傳承，內行人心知肚明。（投票結果，很有分析價值。）」周玉蔻表示，「身為女性、非高級外省人，我支持鄭麗文當選！」；貼文一出，名嘴、資深媒體人黃揚明在臉書發文狠酸「某人力挺鄭麗文，鄭麗文瑟瑟發抖XD」，網友們也紛紛留言表示，「妳這樣一發文支持，等一下藍營那些老男粉又要陰謀論了」、「蔻蔻美眉很壞心哦！」、「黃鼠狼給雞拜年」、「民進黨到底是怕誰當選啊」。