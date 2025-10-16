我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣智慧電能公司今（16）日宣布，與法國電力能源公司（EDF power solutions）旗下的「蔚藍海彰化離岸風電計畫」正式簽署購售電協議（CPPA）。雙方將透過長期購售電合作，推動台灣離岸風電市場的永續發展，亦為企業綠電採購建立新的典範。蔚藍海彰化風場位於彰化縣外海，總裝置容量 440MW，完工併網後每年可供應約 17 億度綠電，為台灣再生能源穩定供給的重要來源。蔚藍海彰化風場是由EDF與台亞風能一同開發的區塊開發第一階段（3之1）的離岸風場，原名為環洋風場，2023年10月底正式更名為蔚藍海彰化離岸風場，目標在2028年併網。《NOWNEWS》記者致電給EDF詢問風場進度，至截稿前未取得回應。台智電表示，本案為離岸風電採購的重要里程碑。透過統購分銷平台及長期契約確保綠電供應穩定，協助國內企業在邁向淨零碳排與RE100承諾的過程中，取得穩定且足量的綠電，支持企業落實能源轉型目標，強化國內供應鏈與全球淨零永續趨勢的連結。除蔚藍海彰化風場外，台智電公司亦同步與其他多家離岸風場保持密切聯繫。