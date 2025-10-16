台北晶華酒店即日起至11月19日邀請到東京代官山排隊甜點名店「 DOLCE TACUBO」來台客座，將有現烤費南雪、法式可麗露、焦糖布丁、卡士達泡芙等，最具話題的就是花漾霜淇淋，擁有「東京第一霜淇淋」的美譽，有「鹽之花焦糖」與「濃郁鮮奶」兩口味或是選擇綜合，上頭會再加上堅果、海鹽，吃起來香濃卻不膩口，雖每支要價280元，但很值得一試。
連續引進韓國爆漿甜甜圈、千層紙巾吐司、裸感草莓蛋糕等甜品來台快閃的台北晶華酒店，此次引進來自東京代官山的的 DOLCE TACUBO，以「星級甜點」聞名，店名取自義大利文 dolce (甜點)以及曾經榮獲東京米其林一星的義大利餐廳—Tacubo，店內銷售的甜品都出自Tacubo餐廳主廚田窪大祐之手，目標是將高端餐飲的精神延伸至外帶甜點。
田窪主廚認為餐廳甜點的魅力在於掌握「最佳賞味時刻」，食客可以在第一時間品嘗到最完美的風味與口感。決定開設甜點外賣店時，主廚便選擇專攻幾項時間變因較少、且同樣受到消費者喜愛的品項，其中包括在東京貴婦圈廣受歡迎的現烤費南雪與法式可麗露，還有經過冷藏後會讓風味更加乘的焦糖布丁與擠滿綿密滑順內餡的卡士達泡芙，品項不多但樣樣到位，一開店就掀起排隊熱潮，至今來客仍然絡繹不絕。
除了經典烘焙甜點外，DOLCE TACUBO 的另一項人氣招牌「花漾霜淇淋」，擁有「東京第一霜淇淋」的美譽，推出當下便在日本社群媒體造成轟動，成為網紅打卡聖品。除了「濃郁鮮奶」口味之外，主廚還研發「鹽之花焦糖」口味，上面霜淇淋如繡球花般綻放，搭配香脆堅果與清新海鹽，底下是義大利進口的脆餅甜筒，不論是焦糖風味、鮮奶口味，都濃郁卻不膩口，不過每支要價280元，但那層層堆疊出香濃、酥脆、綿細的美妙滋味，真的很值得一試。
針對此次客座活動，DOLCE TACUBO主廚曾多次親臨台北嚴選食材，要在此重現東京本店的經典味道，讓台灣民眾無需遠赴日本，即能同步享受這款風靡東京的夢幻美味。
DOLCE TACUBO即日起於晶華酒店一樓 Regent Gift Shop和「晶華美食到你家」開放消費者預購，共計有三款880元起的禮盒組以及每隻280元的花漾霜淇淋可供外帶。二樓的上庭酒廊也將同步推出980元的DOLCE TACUBO午茶組邀請饕客入店悉心享用。
台北寒舍艾美「醺香‧豐韻」微醺甜點企劃 推出果香甜點與麵包
台北寒舍艾美酒店 Drip & Dough 外帶選品店即日起至2025年12月31日推出「醺香‧豐韻」微醺甜點企劃，嚴選風味獨具的佳釀，包含來自日本頂級品牌獺祭的燒酎、紅紫蘇梅酒與法國紅酒，完美融合水果的天然酸甜滋味，打造出三款充滿果香酒韻的特色甜點與麵包，價格自120元起。每日於現場限量販售。如需訂購，可於領取日前三天來電提早預訂。
