新光人壽今（16）日進行北士科T17、T18開工動土典禮，但目前該基地和輝達、北市府尚未進行協調，新壽開工被質疑是挑釁北市府，對此，台新新光金控總經理林維俊受訪時強調，一切依法、依契約規定，新壽從頭到尾沒想從北市府和市民拿錢。新壽也曝光T17、T18規劃，預計把3.9公頃土地，打造成水岸森林園區。知名投資客帥過頭則酸說，今天開工純粹是內部員工聯誼活動，跟建設公司的開工性質不同。
新壽強調合法、合規 李四川：不知道開工目的
台新新光金控子公司新光人壽今（16）日舉行北士科T17、T18地上權基地開工典禮，台新新光金控總經理林維俊受訪時表示，一切依法、依契約規定行事，上週取得雜項執照，今天依台灣民間習俗選擇良辰吉日開工，並強調，「新壽從頭到尾沒想從台北市政府及台北市民納稅人拿一毛錢，補償金是輝達與新壽的事，與北市府一點關係都沒有」。
台北市副市長李四川則表示，新壽112年5月、7月就已拿到建築執照，113年2月跟3月都申報開工，但直至114年9月都未動工，10月9日取得連續壁雜項執照，如果要動工，必須依法申報開工，但新壽並未申報，「雜照申請完後沒有申報開工，反而辦開工（典禮），我也不曉得⋯到底他們（新壽）的目的要做什麼？」
規劃成水岸森林園區 中庭是樹海
新壽也說明北士科規劃，T17、T18全案基地共3.9公頃，樓地板面積達5.5萬坪，將打造成「新光水岸森林園區」，規劃導入節能減碳、智慧建築與健康環境的理念，以「綠色、低碳、人本」為核心，打造人與自然共生的永續園區。5棟辦公大樓圍繞的中庭，規劃長100公尺、寬50公尺的森林樹海，未來建築完工後，將成為兼具生態價值與城市競爭力的現代化科技商辦聚落，出租給有需求的科技相關業者。
對於新壽開工，知名投資客帥過頭酸說，「今天開工純粹是內部員工聯誼活動」，與建設公司的開工不同性質；北市議員徐弘庭也批評，「小時候聽過但從沒見識過的鄉野傳說，今天終於見識到了」，直言根本是鬼故事。
