戴維斯上場32分鐘攻下18分、9籃板、2助攻與1阻攻，表現穩定，率領獨行俠將戰績推進至3勝1敗；湖人則以1勝4敗作收。

▲湖人球星東契奇（Luka Doncic）熱身賽小試身手，前一場對太陽僅22分鐘便攻下25分。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）季前熱身賽在拉斯維加斯上演焦點對決，洛杉磯湖人隊（Los Angeles Lakers）以94：121慘敗給達拉斯獨行俠隊（Dallas Mavericks），吞下第4敗。這場比賽不僅因為比分懸殊引發討論，更因「前後東家」的重逢而成為話題；東契奇此戰未出賽，但賽後與戴維斯在場邊相擁寒暄、互相大笑的畫面，被NBA官方上傳至社群媒體並附註「All love between Luka & AD（盧卡與AD之間全是愛）」，立刻掀起網路熱議。兩人先前都曾公開表示，對於去年的重磅交易「感到意外且不情願」，但時間沖淡一切，雙方如今已各自在新球隊找到定位。在這場比賽中，東契奇在此前對上鳳凰城太陽隊（Phoenix Suns）的比賽中曾出賽一次，僅22分鐘便攻下25分、7籃板與4助攻，顯示他依舊具備頂尖狀態。戴維斯則在熱身賽出戰4場，平均繳出15.5分與6.5籃板，逐漸調整至開季模式。這樁湖人與獨行俠之間的「互換門神」交易，讓兩位超級球星永遠被放在同一個話題框架下。如今他們不再對調離舊東家耿耿於懷，反而以成熟與尊重的態度彼此祝福，也讓球迷看到職業球員間難得的真誠友誼。