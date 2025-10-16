我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《寶可夢傳說 Z-A》夜市祭活動會場內有六公尺的巨型皮卡丘坐鎮，相當搶眼，。（圖／記者周淑萍攝）

▲在信義A11前的香堤廣場有遊戲體驗快閃店。（圖／記者周淑萍攝）

▲「寶可夢傳說 Z-A」夜市祭有多項經典夜市小遊戲。（圖／記者周淑萍攝）

▲「寶可夢傳說 Z-A」夜市祭有多項經典夜市小遊戲，皆為免費體驗，（圖／記者周淑萍攝）

▲粉絲打扮成遊戲角色前來朝聖。（圖／記者周淑萍攝）

為慶祝《寶可夢傳說 Z-A》今（16）日正式發售，任天堂在台北信義區台北101水舞廣場打造「寶可夢傳說 Z-A夜市祭」，活動將從10月16日至10月19日連續四天熱鬧登場。《NOWNEWS》記者活動首日下午直擊，現場已經擠滿民眾，再進入主要活動區前有很多寶可夢立牌可以拍攝，會場內六公尺的巨型皮卡丘坐鎮，相當搶眼，還有5項經典夜市遊戲，預料假日應該會吸引很多親子遊客，場地不大，要有耐心排隊的心理準備。《寶可夢傳說 Z-A》今天開賣，整個信義區充滿了寶可夢的氛圍，在信義區香堤廣場有遊戲體驗快閃店。在台北101的水舞廣場更是打造台式風格的夜市祭，記者實際走訪「寶可夢傳說 Z-A夜市祭」，整個活動區域不算大，在平日人潮還不算擁擠的情況下，且沒有要解完所有小遊戲的前提下，單純拍照大約30分鐘內就會結束，如果想要玩完所有攤位遊戲，一定會超過1小時，假日可能更要有耐心排隊的心理準備。在走進活動會場前就擺有大量寶可夢立牌，吸引粉絲拍照拍不停。整場最搶眼的就是，高達六公尺的巨型皮卡丘坐鎮中庭，存在感十足，同時每日還會安排寶可夢人偶現場互動，但需要現場排隊，才能和人偶近距離的拍照。一進場就能到服務台免費領取寶可夢帽子、闖關卡和扇子，不少民眾拿到帽子就立即戴在頭上，讓現場更有嘉年華氛圍。除了可以拍照，因這次以「夜市祭」為主題，現場設置五款經典夜市遊戲，包括投籃球、九宮格、套圈圈、乒乓球與推杯子挑戰，民眾可邊玩邊集章，集滿三個印章還能拿到限量獎品。活動最尾端，提供Nintendo Switch 2試玩區，讓玩家搶先體驗《寶可夢傳說 Z-A》，全新玩法，玩完後旁邊設有快閃商店，可以直接把遊戲片帶回家。有粉絲打扮成寶可夢遊戲角色的粉絲前來朝聖，參與民眾覺得活動還不錯玩 ，裡面的小遊戲很有台灣夜市的特色，空間不算大，但至少不用付費 。另外有民眾覺得活動主要走親子互動路線 ，現場有很大的皮卡丘，拍照效果很好 ，夜市小遊戲的流暢度高，今天第一天人不算多，大約等個15分鐘，他覺得假日可能要等上 30 分鐘左右。