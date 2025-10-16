民進黨立委陳亭妃近日針對烏山頭水庫疑似「以藥水清洗光電板」爭議進行質詢，據轉述，她竟因此在中常會被黨主席賴清德點名關切，應該要主動澄清、避免錯誤資訊擴散。外界掀起一陣議論，質疑綠營黨內這風氣若持續下去，陳亭妃很可能脫黨參選。對此，政治評論員黃暐瀚直言「難度很高」，同時也點出若發生一狀況，恐讓賴清德2028跛腳。
黃暐瀚16日在《NOWNEWS今日新聞》的自製網路節目《鄉民大學問》中提到，從賴清德在中常會上的反應來看，他確實不太高興，如果最後不是陳亭妃代綠營出戰，那宣稱只當4年的藍委謝龍介就變得有勝算，最終反而造成綠營內部分裂。
不過外界盛傳「脫黨參選」的說法，黃暐瀚直言難度稍嫌高，因為一旦脫黨，4年後也不用再回來了。然而，他也強調，由於台南市賴清德的本命區，民進黨一定會誓死守護台南、高雄，就連陳其邁近來也開始出手頻打對手柯志恩，所以不要低估任何人的決心。
黃暐瀚直言，縣市長選不好沒關係，因為2018年、2022年都沒選好，民進黨好像也習慣了，他們要的是「總統執政，2028要贏」，在這種狀況之下，台南跟高雄若輸掉，賴清德就會跟著掉了，所以藍綠各有各的目標，國民黨只要把「3都5綠」中的嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣，任何一個縣市打下，就能讓賴清德2028跛腳。
