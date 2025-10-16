我是廣告 請繼續往下閱讀

北部一名律師與法院助理新婚不到半年，卻慘遭背叛。妻子婚後短短4個月即與一名現任法官過從甚密，兩人不僅多次夜宿外出，還互傳裸露不雅照。丈夫事後發現真相，控訴妻子「從沒愛過我」，提告離婚並求償100萬元。士林地方法院審理後，認定外遇事實明確，判准離婚並命妻子賠償精神慰撫金20萬元。判決書指出，雙方於2024年7月7日登記結婚，婚後不到4個月即傳出婚變。女方於同年11月至12月間，與現任法官蔡姓男子多次密會，兩人曾親吻、擁抱、夜宿並出遊，還互傳裸露性隱私不雅照片。律師丈夫原本毫無察覺，直到某日發現妻子手機內出現異常影像與對話紀錄，才揭開外遇真相。當他質問時，妻子坦承出軌，甚至冷淡表示：「我從來沒有愛過你。」讓丈夫心碎不已。丈夫指出，婚後妻子透過交友軟體認識蔡姓法官，兩人迅速發展親密關係，對婚姻造成無法挽回的破裂。他強調，自己為婚禮、鑽戒、婚紗、攝影、主持、佈置等花費逾百萬元，蜜月赴歐洲更砸22萬元替妻子購買名牌包，但換來的卻是背叛。妻子則在法庭上承認外遇事實，並同意離婚，但辯稱丈夫婚後要求她回家做家事、干涉交友，導致關係惡化，婚姻「早已出問題」，並否認丈夫有財產損害。士林地院審酌後認為，妻子婚後短時間即與他人發展親密關係，外遇行為明確，已構成難以維持婚姻之重大事由，判准兩人離婚。至於婚禮與蜜月支出屬於婚姻生活常見開銷，與離婚無直接因果關係，財產損害部分不予採認。法院考量雙方職業與經濟狀況，認定妻子外遇行為造成丈夫重大精神痛苦，依民法第1056條判決，應賠償精神慰撫金20萬元，並自離婚判決確定翌日起至清償日止，按年息5%計息。另據了解，該名蔡姓法官在2024年10月即知悉女方已婚，仍持續與其發生性行為並交往。律師丈夫另對蔡男提起侵害配偶權之民事求償，目前案件仍在士林地院審理中。